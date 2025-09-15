Abp Marek Jędraszewski podczas pielgrzymki rodzin w Kalwarii Zebrzydowskiej skrytykował wprowadzenie nowego przedmiotu szkolnego - edukacji zdrowotnej, oskarżając ministerstwo o deprawację dzieci.

Duchowny zaapelował do rodziców, aby do 25 września wypisali swoje dzieci z zajęć edukacji zdrowotnej, podkreślając ich zobowiązania dotyczące katolickiego wychowania.

Abp Jędraszewski wezwał rodziców do stanowczego sprzeciwu wobec edukacji zdrowotnej, którą określił jako "zło".

Pielgrzymka rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej. Mocne słowa Jędraszewskiego o ministerstwie

Podczas tegorocznej pielgrzymki rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej abp Marek Jędraszewski odniósł się do wprowadzenia nowego przedmiotu szkolnego - edukacji zdrowotnej. Duchowny mocno uderzył w ministerstwo edukacji, ogłaszając, że istotą edukacji zdrowotnej jest deprawacja dzieci. Nie wskazał przy tym, które konkretnie treści stanowią zagrożenie dla uczniów.

– Znajdujemy się w sytuacji, kiedy Ministerstwo Oświaty robi naprawdę wszystko, aby dzieciom odebrać piękno spojrzenia na siebie, niewinność serca, żeby zaoferować dziecku treści, które mogą je zdeprawować. I jeszcze to pod płaszczykiem przedmiotu nauka o zdrowiu - mówił podczas kazania arcybiskup Marek Jędraszewski.

Metropolita krakowski zwrócił się do rodziców

Abp Jędraszewski podkreślił, że rodzice mają czas do 25 września, by wypisać swoje dzieci z zajęć edukacji zdrowotnej. W emocjonalnym apelu przypomniał o zobowiązaniach, jakie podjęli w chwili zawarcia małżeństwa. Duchowny zachęcał rodziców do stanowczego sprzeciwu wobec – jak to określił – zła.

- Jeżeliście się, drodzy, kochani rodzice, zobowiązali w chwili zawarcia małżeństwa, by przyjąć i po katolicku wychować swoje potomstwo, to teraz przychodzi czas próby. (…) Jest to czas, w którym po raz kolejny możecie pokazać światu, jak bardzo Wam na sercu leży los, życie Waszych kochanych dzieci. Święte zobowiązanie, wielka szansa dla Was, dla Waszych dzieci, dla Waszych rodzin, ale także dla polskiego narodu, bo on się ostoi jedynie wtedy, kiedy polska rodzina będzie Bogiem silna. Kiedy będzie żyła Dekalogiem – grzmiał abp Jędraszewski.

