Dramat na lotnisku w Balicach. Samolot wypadł z pasa. Relacja pasażera

Do incydentu doszło w niedzielę, 14 września na lotnisku w Balicach. Podczas lądowania samolot wypadł z pasa i został unieruchomiony na nieutwardzonej części lotniska. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Swoją relację dotyczącą incydentu przedstawił portalowi Love Kraków jeden z pasażerów feralnego lotu.

Po opuszczeniu samolotu podróżni zostali przewiezieni autobusami na płytę lotniska - opowiada pasażer. Tam czekali w dusznych autokarach niemal 40 minut. Sytuacja była szczególnie uciążliwa dla rodzin z małymi dziećmi i osób starszych, które nie miały możliwości swobodnego opuszczenia pojazdu.

- Nawet funkcjonariusze Straży Granicznej nie wiedzieli, co się dzieje. Nie informowano nas, na co czekamy – mówił pasażer w rozmowie z LoveKraków.pl. W hali znajdował się jedynie automat z napojami gazowanymi, a automat z kawą był zepsuty. Wodę rozdano dopiero po interwencji pasażerów.

Pasażer skarży się na organizację. "Nikt nad niczym nie panował"

Po około pół godzinie pasażerowie usłyszeli komunikat o konieczności wypełnienia kwestionariuszy potrzebnych w postępowaniu wyjaśniającym. - Czekałem na formularz ponad godzinę, bo pracownicy lotniska przynosili po kilkanaście sztuk naraz – relacjonował czytelnik LoveKraków.pl. Wymagano ich wypełnienia nawet dla małych dzieci. Formularz zawierał jedynie dane osobowe, numer bagażu, adres i telefon – informacje, które były dostępne w rezerwacji biletów.

Pasażerowie zwracają uwagę na brak priorytetowego potraktowania rodzin z dziećmi oraz osób starszych. Organizacja całego procesu została oceniona jako niewystarczająca. - Nikt nad niczym nie panował, atmosfera gęstniała z każdą minutą. Czy naprawdę tak trudno przygotować wcześniej odpowiednią liczbę kopii? – pytał pasażer w rozmowie z LoveKraków.pl.

Pasażer podsumował swoją relację mocnymi słowami: - Procedury zawiodły w każdym aspekcie. Jeśli w tak błahej sytuacji było tak chaotycznie, co by było, gdyby doszło do prawdziwej tragedii?

