Rekreacja

Kąpieliska w Krakowie. Gdzie można legalnie się kąpać w sezonie 2024? [LISTA]

Wakacje już za pasem, a prognozy pogody zachęcają do spędzania czasu nad wodą. Warto jednak zadbać o to, by plażowanie odbyło się w bezpiecznych miejscach do tego przeznaczonych. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa pod Wawelem działa sześć kąpielisk. Sezon kąpielowy trwa natomiast od 1 czerwca do 30 września. Sprawdźcie, gdzie można się kąpać w Krakowie podczas lata 2024.