Funkcjonariusze KAS podczas zawodów w skokach narciarskich w Zakopanem (9-11 stycznia) skontrolowali punkt sprzedaży grzanego wina pod Wielką Krokwią. Ujawnili i zajęli 317 litrów alkoholu bez znaków akcyzy.

Według wstępnych ustaleń, zabezpieczony alkohol mógł być skażony i przez to niebezpieczny dla zdrowia konsumentów. Próbki przekazano do badań laboratoryjnych.

Jeżeli badania potwierdzą, że alkohol był skażony, właścicielowi punktu grozi grzywna do 45 tys. zł, kara do 5 lat więzienia lub obie kary łącznie.

Skażone grzane wino pod Wielką Krokwią? Funkcjonariusze KAS przejęli setki litrów alkoholu

Zawody w skokach narciarskich w Zakopanem co roku przyciągają pod Tatry tysiące fanów z całej Polski i zza granicy. Taka impreza masowa to prawdziwe żniwa dla lokalnej gastronomii. Niestety, wśród uczciwych przedsiębiorców zdarzają się i tacy, którzy dla zysku gotowi są zaryzykować zdrowie swoich klientów. Przekonali się o tym funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z małopolskiej KAS, którzy w miniony weekend (9-11 stycznia) prowadzili kontrole w punktach gastronomicznych pod Wielką Krokwią. Ich celem było sprawdzanie legalności sprzedawanego alkoholu oraz ewidencjonowania sprzedaży na kasach fiskalnych. W jednym z punktów serwujących grzane wino i góralskie nalewki dokonali zatrważającego odkrycia.

Podczas kontroli w jednym z punktów sprzedaży funkcjonariusze natrafili na podejrzany towar. Uwagę kontrolerów zwróciły butelki bez wymaganych znaków akcyzy. Jak informuje małopolska KAS, łącznie zajęto aż 317 litrów alkoholu pochodzącego z całkowicie nieznanego źródła. Wstępne ustalenia są alarmujące. Istnieje poważne podejrzenie, że butelki mogły być wypełnione alkoholem skażonym, czyli technicznym, który absolutnie nie nadaje się do spożycia. Tego typu substancje, jak na przykład metanol, są silną trucizną. Ich wypicie może prowadzić do nieodwracalnej utraty wzroku, uszkodzenia organów wewnętrznych, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci. Każdy, kto kupił w ten weekend grzańca z niepewnego źródła, mógł paść ofiarą nieuczciwego sprzedawcy.

Surowa kara grozi sprzedawcy trefnego alkoholu. KAS ostrzega turystów i kibiców

Cały trefny towar został natychmiast zabezpieczony przez funkcjonariuszy i posłuży jako dowód w postępowaniu celno-skarbowym. Z podejrzanego alkoholu pobrano próbki, które trafiły już do specjalistycznego laboratorium. Ich analiza da ostateczną odpowiedź na pytanie, czy w butelkach rzeczywiście znajdowała się trucizna. Jeżeli badania potwierdzą najgorsze obawy, właścicielowi punktu grożą bardzo poważne konsekwencje. Za wprowadzanie do obrotu alkoholu skażonego, stanowiącego zagrożenie dla zdrowia i życia, grozi mu wysoka grzywna w kwocie do 45 tys. zł, kara pozbawienia wolności do lat 5, a nawet obie te kary łącznie. Sprawa jest rozwojowa.

Przy okazji tego wstrząsającego odkrycia, Krajowa Administracja Skarbowa wystosowała ważny apel do wszystkich turystów i kibiców. Funkcjonariusze przypominają, aby podczas imprez masowych i zimowego wypoczynku kupować napoje alkoholowe, w tym popularne grzańce, wyłącznie w legalnych i sprawdzonych punktach. Wybierając lokal, warto zwrócić uwagę, czy sprzedawca wydaje paragony. To nie tylko kwestia wspierania uczciwej gospodarki, ale przede wszystkim gwarancja naszego własnego bezpieczeństwa.