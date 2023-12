Kiedy pogrzeb Natalki z Andrychowa? Znana jest data i miejsce pochówku

Księża narzekają na swoje zarobki. To zachowanie wiernych boli ich szczególnie

Znana jest już data pogrzebu Natalki z Andrychowa. Uroczystość ostatniego pożegnania mogła zostać zaplanowana dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Pogrzeb odbędzie się we wtorek, 5 grudnia. Ceremonia rozpocznie się o godz. 13.00, kiedy w kościele pw. św. Macieja w Andrychowie sprawowana będzie msza święta pogrzebowa. Po zakończeniu liturgii na miejscowym cmentarzu nastąpi pochówek.

W dalszym ciągu trwa zbiórka przeznaczona dla bliskich tragicznie zmarłej Natalki.

Jak zmarła 14-latka? Wstępne wyniki sekcji zwłok

Po przeprowadzeniu sekcji zwłok śledczy przekazali, że przyczyną zgonu 14-latki była śmierć mózgowa, która nastąpiła na skutek obrzęku mózgu, który spowodowany został masywnym krwawieniem śródmóżdżkowym. Równocześnie rzecznik krakowskiej prokuratury okręgowej stwierdził, że wpływ wychłodzenia organizmu na śmierć Natalki jest trudny do oceny. Po transporcie do szpitala 14-latka przez dłuższy czas była bowiem podłączona do specjalnej aparatury medycznej ECMO.

