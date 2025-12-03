Kierowcy w Krakowie nie pojadą tamtędy w nocy. Ważny komunikat

Przez dwie noce zamknięcia tuneli na północnej obwodnicy w Krakowie. Będą objazdy

Kierowców korzystających z Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52 czekają nocne utrudnienia. Tunele w Zielonkach i Dziekanowicach zostaną wyłączone z ruchu podczas dwóch kolejnych nocy: z 3 na 4 grudnia oraz z 4 na 5 grudnia. Zamknięcia będą obowiązywać w godz. 21:00–5:00 i są związane z pracami serwisowymi. Na czas wyłączenia tuneli ruch zostanie poprowadzony objazdami. O planowanych działaniach poinformował Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jak podkreślił, przerwa w ruchu jest konieczna ze względów technicznych i bezpieczeństwa – drogowcy muszą przeprowadzić przeglądy oraz serwis kluczowych instalacji tunelowych.

Co będzie serwisowane w tunelach? Zakres prac obejmuje m.in. systemy: wentylacji, sterowania, przeciwpożarowe, łączności i punktów alarmowych, czujników, kamer i nagłośnienia, oświetlenia.To standardowe działania utrzymaniowe, bez których tuneli nie da się bezpiecznie eksploatować – szczególnie na trasie o dużym natężeniu ruchu.

Noc 3/4 grudnia: zamknięty tunel w Zielonkach

W pierwszą noc (ze środy na czwartek) serwis obejmie tunel w Zielonkach o długości 653 metrów. Objazdy zostaną poprowadzone inaczej zależnie od kierunku jazdy.

Kierunek Warszawa: kierowcy zjadą na węźle Zielonki i pojadą Trasą Wolbromską do ul. Opolskiej, następnie Aleją 29 Listopada do węzła Węgrzce, gdzie wrócą na S52.

Kierunek autostrada A4: obowiązywać będzie analogiczna trasa w drugą stronę.

Noc 4/5 grudnia: zamknięty tunel w Dziekanowicach

Kolejnej nocy (z czwartku na piątek) prace przeniosą się do tunelu w Dziekanowicach, który ma 496 metrów długości.

Kierunek Warszawa: zjazd na węźle Węgrzce, przejazd tzw. „starą siódemką” (DW772) do węzła Widoma.

Kierunek autostrada A4: zjazd na węźle Batowice, następnie ulicami Karola Wojtyły, Marka Nawary, Powstańców oraz Aleją 29 Listopada do węzła Węgrzce.

Północna Obwodnica Krakowa – kluczowa trasa z ograniczeniamiPółnocna Obwodnica Krakowa została otwarta pod koniec grudnia ubiegłego roku. Ma 12,3 km długości i biegnie wzdłuż północnych granic miasta, a także przez gminy Wielka Wieś i Zielonki. W każdym kierunku kierowcy mają do dyspozycji trzy pasy ruchu, jednak na trasie obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h – jak wskazuje zarządca, wynika to z warunków terenowych i parametrów drogi, które nie pozwalają na bezpieczną jazdę szybciej.

Dodatkowe ograniczenia obowiązują w samych tunelach: do 80 km/h. W Zielonkach wpływ mają na to zakręty w obiekcie, a w Dziekanowicach – m.in. bliskość węzła Batowice. Według GDDKiA S52 to jedyna obwodnica w Polsce, na której działają dwa tunele – w Zielonkach i Dziekanowicach. Trasa łączy się z układem drogowym poprzez trzy węzły: Zielonki (Trasa Wolbromska), Węgrzce (Aleja 29 Listopada) oraz Batowice (m.in. Os. Piastów i Batowice). W ramach inwestycji powstało też ok. 20 km nowych dróg dojazdowych oraz 27 obiektów inżynierskich – mostów, wiaduktów i estakad – o łącznej długości niemal 1,9 km.

Sonda Czy uważasz, że na jarmarku wielkanocnym w Krakowie jest drogo? Tak, ceny są zdecydowanie zbyt wysokie Tak, ale ceny są adekwatne do rangi i miejsca wydarzenia Nie uważam, że ceny są wysokie Nie mam zdania

Te dzieła sztuki znajdują się w Krakowie. Sprawdź, czy znasz je wszystkie! Pytanie 1 z 12 Zaczynamy najłatwiej jak się da. Dzieło ze zdjęcia, które możemy podziwiać w Muzeum Czartoryskich, to: "Monalisa" Leonarda da Vinci "Dama z łasiczką" Leonarda da Vinci "Portret Susanny Lunden" Petera Paula Rubensa Następne pytanie