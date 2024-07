TPN apeluje do zakochanych turystów. Popularny zwyczaj może być niebezpieczny

16-latek zginął w Butryku. W jego hulajnogę uderzyła śmieciarka

Tragiczny początek piątku, 19 lipca, w Bustryku w powiecie tatrzańskim, gdzie doszło do śmiertelnego wypadku. Ofiarą jest jadący hulajnogą 16-latek, który w godzinach porannych poruszał się w pobliżu jednej z prywatnych posesji. W tym czasie, jak wstępnie informuje policja, wjeżdżała na nią, ale tyłem, śmieciarka prowadzona przez 61-latka. Według ustaleń mundurowych nie ustąpił on pierwszeństwa 16-latkowi, potrącając go, który mimo reanimacji zginął na miejscu zdarzenia.

- Kierujący samochodem ciężarowym 61-letni mężczyzna w chwili zdarzenia był trzeźwy. Na miejscu pracują policjanci, prokurator i biegły z zakresu wypadków komunikacyjnych. Droga jest zablokowana. Więcej informacji przekażemy w późniejszym terminie - poinformowała policja w Zakopanem.