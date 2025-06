Kim jest Tadeusz Duda? To wiemy o zabójcy ze Starej Wsi pod Limanową

Kim jest i skąd ma broń zabójca ze Starej Wsi? To wiemy na temat Tadeusza Dudy

Minęła trzecia doba poszukiwań mieszkańca Starej Wsi w pow. limanowskim, Tadeusza Dudy. 57-latek miał zastrzelić swoją córkę Justynę († 26 l.), zięcia Zbigniewa († 31 l.) oraz ciężko ranić teściową Elżbietę (73 l.). Wszystko wskazuje też na to, że następnej nocy powrócił do miejscowości i strzelał do policji, a potem uciekł. Kim jest i skąd ma broń?