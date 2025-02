Kobieta ledwo uszła z życiem po ataku 34-latka. Są kolejne decyzje w sprawie awantury przy ul. Stelmachów

W Tatrach padł rekord zimna! Aż trudno uwierzyć w to, ile stopni pokazały termometry

34-letni partner ciężko rannej kobiety, która została znaleziona na klatce schodowej bloku na zamkniętym osiedlu przy ul. Stelmacha w Krakowie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i trafił do aresztu na trzy miesiące. 34-latkowi grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Mężczyzna na swoim ciele również miał rany cięte, jednak okazały się one niegroźne. Nie było przeciwskazań medycznych, żeby prowadzić z nim dalsze czynności. Prawdopodobnie rany 34-latka były wynikiem samookaleczenia.

- Na miejscu policjanci zabezpieczyli ślady, natomiast w godzinach wieczornych w związku z brakiem przeciwskazań ze strony lekarzy, 34-latek został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Komisariatu Policji III, a następnie przewieziony do policyjnego aresztu. W piątek został on doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków - Prądnik Biały w Krakowie zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. 34-latkowi grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności - informuje małopolska policja.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

