Miał zadać żonie 27 ciosów nożem. Zakrwawioną kobietę znalazła sprzątaczka

Park Stelmacha to nowa inwestycja na północy Krakowa. Zamknięte osiedle ma opinię prestiżowego. - Tu nie mieszkają biedni, raczej młodzi, nie znają się, rano wyjeżdżają do pracy, po południu wracają z zakupami - mówi nam osoba spacerująca w pobliżu osiedla. To właśnie tu w jednym z apartamentowców na ostatnim piętrze doszło do dramatu. Jak ustalili śledczy, 34-letni mężczyzna miał zadać swojej żonie 27 ciosów nożem. Przeciął jej tchawicę, uszkodził oko. Celował w głowę, szyję, bark i ramiona. Kobieta przeżyła, bo uciekła. Przeszła operację, obecnie jej stan jest ciężki, ale stabilny.

Po ataku na żonę, 34-latek próbował się okaleczyć. Został znaleziony przez służby w wannie. Jego obrażenia okazały się niegroźne. Jeszcze tego samego dnia lekarze wyrazili zgodę by uczestniczył w czynnościach procesowo–sądowych. Na piątkowe popołudnie zaplanowano jego doprowadzenie do prokuratury. O sprawie będziemy informować w kolejnych artykułach.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.