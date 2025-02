Nowe informacje

Zabójstwo księdza z Kłobucka. Były policjant przyznał się do winy

Nowe fakty w sprawie zabójstwa proboszcza parafii NMP Fatimskiej w Kłobucku (woj. śląskie). Zatrzymany 52-latek przyznał się do popełnienia tej zbrodni. Śledczy skierowali do sądu wniosek o jego aresztowanie. To mieszkaniec Kłobucka, który przed laty był policjantem.