W pociągu relacji Berlin-Kraków 39-letni mieszkaniec Gdyni uderzył pięścią w twarz kierowniczkę pociągu, doprowadzając do rozcięcia skóry na jej kości policzkowej. Powodem wybuchu agresji mężczyzny była prośba o opuszczenie maszyny w związku z dotarciem do stacji docelowej. W obronie kierowniczki stanął konduktor. On w starciu z agresorem doznał urazu ręki.

O zdarzeniu dyżurny ruchu powiadomił telefonicznie Komendę Regionalną Straży Ochrony Kolei w Krakowie. Funkcjonariusze SOK zapobiegli kolejnym rękoczynom ze strony 39-latka, a później mężczyzna został przekazany policji.

- Od 9 czerwca 2023 roku obowiązują nowe przepisy o transporcie kolejowym i ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w zakresie kolejnictwa. Nadały one ochronę prawną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w kodeksie karnym podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Ochrona obejmuje m.in. kierownika pociągu, konduktora, maszynistę czy pracowników wchodzących w skład obsady pociągu. Nowe przepisy oznaczają, że osoby pracujące w wymienionych zawodach są traktowani jak funkcjonariusze publiczni, w przypadku naruszenia ich nietykalności cielesnej, czynnej napaści lub znieważenia. W ten sposób zaostrzona została odpowiedzialność karna osób dopuszczających się takich czynów - przypomina Służba Ochrony Kolei.

