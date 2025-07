Kolejny wypadek quada! Czołowe zderzenie z traktorem, 31-latek nie żyje

Czołowe zderzenie quada z traktorem w Lubomierzu pod Limanową. Nie żyje 31-latek kierujący quadem

Tragiczne doniesienia spod Limanowej! Doszło tam do śmiertelnego wypadku na quadzie. O zdarzeniu poinformowali policjanci z tego małopolskiego miasta. Jak piszą w mediach społecznościowych, w Lubomierzu 31-latek na quadzie zderzył się z traktorem. 66-letniemu rolnikowi cudem nic poważnego się nie stało, niestety kierowca quada zginął na miejscu. "Dzisiaj 18 lipca, około godziny 19:20 w miejscowości Lubomierz (gmina Mszana Dolna) doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego. Na osiedlowej drodze czołowo zderzyły się czterokołowiec typu quad oraz ciągnik rolniczy marki Ursus. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł 31-letni kierujący quadem" - piszą policjanci z Limanowej na Facebooku, załączając zdjęcie. Widać na nim oba rozbite pojazdy oraz policyjny parawan zasłaniający ciało ofiary wypadku. "66-letni kierujący ciągnikiem był trzeźwy, nie doznał obrażeń. Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem Prokuratora oraz przy udziale biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Policjanci ustalają przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia" - dodają funkcjonariusze.

Drugi wypadek quada miał miejsce w Myszkowie. Dziecko i dwóch mężczyzn w stanie ciężkim

To już drugi bardzo poważny wypadek quada w ciągu ostatnich kilku dni. 17 lipca pojazd tego typu uderzył w drzewo w Myszkowie, do szpitala trafiły trzy osoby, w tym 9-letnie dziecko. Ich stan jest ciężki. Jak informuje Policja Śląska, do zdarzenia doszło około godziny 22. na ulicy Sikorka. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący quadem z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. W wypadku uczestniczyło dwóch mężczyzn w wieku 42 i 45 lat oraz 9-letni chłopiec, syn jednego z mężczyzn. Wszystkie osoby z licznymi obrażeniami ciała w stanie ciężkim trafiły do najbliższych szpitali. "Jeden z mężczyzn od razu po przewiezieniu do szpitala z poważnymi obrażeniami wewnętrznymi trafił na stół operacyjny. Żadna z tych z osób nie miała na głowie kasku" - piszą policjanci na swojej stronie internetowej.

