Koniec przebierańców na Krupówkach w Zakopanem? Miasto chce walczyć z wyłudzaczami pieniędzy

— Oczywiście jest to problem znany nie od dzisiaj. To trwa już kilka lat. Władze miasta oczywiście prowadzą szeroko zakrojone działania, pozwalające wypracować model działania, mieszczący się w granicach prawa. Musimy mieć na uwadze przepisy, które nie będą przeszkadzać w prowadzeniu legalnej działalności — powiedział nam Marek Możdżeń, sekretarz miasta Zakopane. — Wydaje mi się, że trzeba zmienić zapisy w uchwale o parku kulturowym. To będzie narzędzie do tego, aby takie "elementy" usuwać z przestrzeni publicznej. Oni wpływają niekorzystnie na wizerunek i szkodzą naszym gościom, obecnym w miejscu publicznym — dodał Grzegorz Jóźkiewicz, przewodniczący zakopiańskiej rady miasta.