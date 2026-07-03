Koszmar kierowców na Zakopiance. Tylko jeden pas i gigantyczne korki!

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-07-03 15:54

Tegoroczne wakacje zaczną się drogowym koszmarem dla podróżujących słynną Zakopianką. W podkrakowskim Libertowie już teraz obowiązują nowe zasady ruchu drogowego, a ma to związek z pracami przy budowie tunelu. Podróżni jadący w kierunku Krakowa mają do dyspozycji wyłącznie jeden pas. Męczące utrudnienia będą trwać aż do zimy.

Zakopianka
Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Droga szybkiego ruchu z wieloma samochodami rozciąga się w głąb kadru, tworząc perspektywę znikającą w oddali. Większość pojazdów na prawym pasie ma zapalone czerwone światła tylne, tworząc długie rzędy rozmytych, czerwonych okręgów. Na lewym pasie ruchu widać rozmyte, białe światła przednie nadjeżdżających samochodów. Niebo jest szare i zachmurzone, a po obu stronach autostrady, w tle, widoczny jest ciemny, niewyraźny zarys lasu lub zabudowań.

Utrudnienia na Zakopiance potrwają do grudnia. GDDKiA ostrzega przed korkami

Popularna trasa na południe Polski w sezonie letnim zawsze przyciąga rzesze turystów, ale tym razem podróżujących czekają wyjątkowo uciążliwe utrudnienia. Zgodnie z komunikatami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w piątek wprowadzono nową organizację ruchu na fragmencie trasy w Libertowie. Wszystko przez budowę podziemnego przejazdu pod krajową "siódemką". Problem będzie dotyczył głównie kierowców jadących w stronę Krakowa, gdzie dostępny jest tylko jeden pas ruchu, w stronę Myślenic pozostawiono dwa. Od piątku ruch przekierowano na nitkę w stronę Myślenic, gdzie na odcinku objętym przebudową zlokalizowano łącznie trzy pasy ruchu. Utrudnienia potrwają do grudnia!

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Zatory na trasie do Krakowa. Rano sytuacja będzie najtrudniejsza

Wprowadzone zmiany są niezbędne, bo ekipy budowlane zaczynają prace nad wschodnim fragmentem tunelu. Dotychczasowe działania koncentrowały się pod zachodnią nitką. Najbardziej uciążliwe zatory pojawią się z pewnością na jezdni w kierunku Krakowa w porannych godzinach szczytu. Drogowcy przypominają o wyznaczonych objazdach, z których warto skorzystać, wybierając drogi lokalne. Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ostrzegają - kerowcy muszą uzbroić się w cierpliwość podczas przejazdu przez Libertów, a GDDKiA radzi, by odpowiednio wcześnie przygotować trasę do Krakowa.

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