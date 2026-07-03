Koszmar kierowców na Zakopiance. Tylko jeden pas i gigantyczne korki!

Utrudnienia na Zakopiance potrwają do grudnia. GDDKiA ostrzega przed korkami

Popularna trasa na południe Polski w sezonie letnim zawsze przyciąga rzesze turystów, ale tym razem podróżujących czekają wyjątkowo uciążliwe utrudnienia. Zgodnie z komunikatami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w piątek wprowadzono nową organizację ruchu na fragmencie trasy w Libertowie. Wszystko przez budowę podziemnego przejazdu pod krajową "siódemką". Problem będzie dotyczył głównie kierowców jadących w stronę Krakowa, gdzie dostępny jest tylko jeden pas ruchu, w stronę Myślenic pozostawiono dwa. Od piątku ruch przekierowano na nitkę w stronę Myślenic, gdzie na odcinku objętym przebudową zlokalizowano łącznie trzy pasy ruchu. Utrudnienia potrwają do grudnia!

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Zatory na trasie do Krakowa. Rano sytuacja będzie najtrudniejsza

Wprowadzone zmiany są niezbędne, bo ekipy budowlane zaczynają prace nad wschodnim fragmentem tunelu. Dotychczasowe działania koncentrowały się pod zachodnią nitką. Najbardziej uciążliwe zatory pojawią się z pewnością na jezdni w kierunku Krakowa w porannych godzinach szczytu. Drogowcy przypominają o wyznaczonych objazdach, z których warto skorzystać, wybierając drogi lokalne. Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ostrzegają - kerowcy muszą uzbroić się w cierpliwość podczas przejazdu przez Libertów, a GDDKiA radzi, by odpowiednio wcześnie przygotować trasę do Krakowa.

Zmiana na zakopiance w Libertowie❗️W przyszły piątek (3 VII) ok. południa nowa organizacja ruchu. W kierunku:⬆️Krakowa 1⃣ pas⬇️⬇️Myślenic 2⃣Będziemy budować drugą część tunelu pod #DK7Przygotowaliśmy objazdy🗺️To utrudnienie potrwa do grudnia👷🚧@GDDKiA | @MI_GOV_PL pic.twitter.com/DwPTszHDhl— GDDKiA Kraków (@GDDKiA_Krakow) June 25, 2026

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