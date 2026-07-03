Wielka gala wolontariuszy. "Uczenie młodych empatii ma głęboki sens"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-07-03 15:22

Podziękowania, wzruszenia i wspólne świętowanie – tak wyglądała IV Gala Wolontariatu Fundacji Kromka Chleba. Była okazją do docenienia osób, które od lat angażują się w pomoc fundacji i Hospicjum Via Spei. Podczas wydarzenia podsumowano także efekty tegorocznych akcji, w które włączyły się dziesiątki szkół, przedszkoli i uczelni.

Kromka Chleba
Autor: Kromka Chleba/ Materiały prasowe

Podziękowali wolontariuszom za ich pracę. IV Gala Wolontariatu pełna wzruszeń i niespodzianek

IV Gala Wolontariatu Fundacji Kromka Chleba była okazją do podziękowania wszystkim osobom, które wspierają działalność fundacji i Hospicjum Via Spei. Jak podkreślają organizatorzy, spotkanie było pełne radości i wzruszeń.  „Było pięknie! Byliśmy razem z naszymi wolontariuszami i mogliśmy podziękować za przyjaźń, wielkie serca i działanie na rzecz Fundacji Kromka Chleba i Hospicjum Via Spei” – przekazali przedstawiciele fundacji. Jak dodają, „IV Gala Wolontariatu była pełna radości i wzruszeń. Zaskoczeń i niespodzianek też nie brakowało”. Jedną z nich był wyjątkowy tort przygotowany specjalnie dla fundacji. Na uczestników czekały również prezenty. Podczas gali podsumowano także działania prowadzone w ramach programu „Wychowanie przez wolontariat”, realizowanego wspólnie z przedszkolami, szkołami i uczelniami. Wśród zorganizowanych inicjatyw znalazły się m.in. akcje „Napisz list”, „Choinka dla hospicjum”, „Tulipanowy Marsz”, „Tulipany dla Hospicjum Via Spei” oraz artystyczno-edukacyjne czwartki.

„Za pieniądze z tegorocznych zbiórek urządzimy ogród. Winorośl to początek naszego ogrodu biblijnego”

W tym roku w działania fundacji zaangażowało się 45 placówek, podczas gdy rok wcześniej było ich 34. „Najważniejsze jest to, że wolontariusze są z nami, że tworzymy piękną wspólnotę wierzącą w sens pomagania” – zaznaczają organizatorzy. W ramach akcji „Tulipany dla Hospicjum Via Spei” udało się zebrać 41 901,55 zł. Fundacja zapowiada, że pieniądze zostaną przeznaczone na stworzenie ogrodu przy hospicjum. „Za pieniądze z tegorocznych zbiórek urządzimy ogród. Zaczynamy wkrótce, bo już za kilka dni posadzimy pierwsze sadzonki winorośli. Winorośl to początek naszego ogrodu biblijnego” – informują organizatorzy.

Fundacja zwraca uwagę na znaczenie regularnych spotkań młodzieży z mieszkańcami hospicjum. W ramach artystyczno-edukacyjnych czwartków wolontariusze przygotowują przedstawienia, śpiewają piosenki, wręczają drobne upominki i odwiedzają chorych w ich pokojach. „Ich obecność jest dla mieszkańców bardzo ważna” – podkreśla Fundacja Kromka Chleba.

Fundacja działa od ponad 20 lat. Prowadzi Misję Dworcową w Tarnowie, gdzie osoby bezdomne i potrzebujące mogą skorzystać z podstawowej pomocy. Jest także założycielem Hospicjum Via Spei, które od dwóch lat zapewnia bezpłatną opiekę osobom nieuleczalnie chorym i ich bliskim. 

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WOLONTARIAT