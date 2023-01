Koszmar mieszkańców Małopolski! Ten obszar niebawem zniknie pod wodą?! To już się dzieje

Brutalny atak na taksówkarza w Krakowie. Trafił do szpitala z poważnym urazem twarzy

Trzebinia zagrożona nie tylko zapadliskami

Powody do niepokoju mogą mieć mieszkańcy Trzebini, gdzie poza występującymi coraz liczniej i częściej zapadliskami, kolejnym groźnym zjawiskiem mogą stać się podtopienia.

- Z danych comiesięcznego monitoringu wynika, że za dwa - trzy lata, niżej położone obszary osiedla Siersza będą podtapiane, ponieważ woda podejdzie do wysokości gruntu - informuje na łamach Polskiej Agencji Prasowej Mariusz Tomalik, rzecznik prasowy Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

Żeby tego uniknąć, konieczne będzie odwodnienie terenów w Trzebini-Sierszy. Projekt odwadniania jest gotowy, jednak, żeby rozpocząć prace, konieczna będzie zgoda mieszkańców, gdyż zakres działań obejmuje również prywatne posesje. Nie będzie to łatwe zadanie, gdyż podobne prace planowane były już kilka lat temu i zostały zablokowane przez właścicieli blisko 80 działek. Skończyło się to zerwaniem umowy z wykonawcą. Pozostaje więc mieć nadzieję, że tym razem, w obliczu realnego zagrożenia, nic nie stanie już na przeszkodzie, by te plany zrealizować.

Część powiatu olkuskiego zniknie pod wodą?

Z podobnym zagrożeniem muszą również liczyć się mieszkańcy położonego w bliskim sąsiedztwie powiatu olkuskiego, gdzie również wzrasta poziom wód gruntowych. Podtopienia mogą wystąpić na terenach, gdzie wcześniej działały kopalnie cynku i ołowiu. Odwadniania tych terenów zaniechano po zakończeniu działalności górniczej. Obecnie woda wraca na swoje dawne miejsce. Niepokojący jest fakt, że w wielu miejscach, w których wkrótce mogą wystąpić podtopienia, wiele lat temu powstały budynki mieszkalne.

- Początkowo szacowano, że wyrobiska powinny zostać zalane w perspektywie 20-40 lat, ale dynamika zjawiska jest większa i wszystko wskazuje na to, że podnoszenie się zwierciadła wód gruntowych jest szybsze - poinformował wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Oznacza to, że wiele miejsc z biegiem czasu stanie się terenami podmokłymi, a nawet zostaną zalane do tego stopnia, że powstaną jeziora. Dotyczy to terenów o powierzchni ponad 400 hektarów. Obecnie w miejscach, które są zagrożone podtopieniami, nie wydaje się już pozwoleń na budowę domów.

Gdzie mogą wystąpić podtopienia?

Jak informuje "Gazeta Krakowska", wśród miejsc zagrożonych podtopieniami znalazły się m.in. centrum handlowe Omni czy osiedle Glinianki w Olkuszu, a także takie miejscowości jak Kolonia, Laski i Ujków Nowy w gminie Bolesław czy Kwaśniów Dolny w gminie Klucze.

Rozwiązaniem mogą okazać się działania prewencyjne i zabezpieczające, a także budowa odpowiedniej infrastruktury. Wiąże się to jednak z ogromnymi kosztami sięgającymi nawet ponad pół miliarda złotych.

