Koszmar podczas grzybobrania! 73-latek oddalił się od rodziny, spełnił się najgorszy scenariusz

Rodzinne grzybobranie zamieniło się w dramat. Ruszyły poszukiwania 73-latka

Do dramatycznego zdarzenia doszło w sobotę, 3 października. Jak informuje portal „Wprost”, rodzina wybrała się na grzyby do lasu w powiecie suskim. Około godz. 10 bliscy zauważyli, że 73-letni mężczyzna odłączył się od grupy. Przez następnych kilka godzin z coraz większym niepokojem próbowali go odnaleźć. Około godz. 14, po bezskutecznych poszukiwaniach, rodzina zdecydowała się zgłosić zaginięcie na policję.

Do akcji poszukiwawczej skierowano policjantów oraz strażaków. Po około godzinie służbom udało się odnaleźć 73-latka. Niestety, spełnił się najgorszy z możliwych scenariuszy.

73-latek odnaleziony w lesie. Na pomoc było już za późno

Służby odnalazły w lesie starszego mężczyznę około godz. 15. Mężczyzna nie dawał oznak życia. Na miejsce wezwano lekarza, który stwierdził zgon 73-latka.

Śledczy przeprowadzili czynności mające wyjaśnić okoliczności śmierci seniora. Jak informuje portal PowiatSuski24, nie stwierdzono śladów wskazujących na udział osób trzecich. Decyzją prokuratora ciało 73-latka zostało wydane rodzinie.

Policja apeluje do grzybiarzy. O tych zasadach warto pamiętać

Grzybobranie to popularny sposób spędzania czasu jesienią na świeżym powietrzu, jednak podczas wyprawy do lasu nie można zapominać o bezpieczeństwie. Policjanci radzą, aby nie wybierać się na grzyby samotnie, a bliskich poinformować o miejscu wyprawy i planowanej godzinie powrotu. Warto mieć przy sobie naładowany telefon, latarkę, wodę i coś do jedzenia, a także założyć jasną odzież lub elementy odblaskowe. Należy również zwracać uwagę na charakterystyczne punkty w terenie, które mogą ułatwić odnalezienie drogi powrotnej.

Do lasu najlepiej wyruszać rano i nie oddalać się zbyt daleko od znanych miejsc, szczególnie jeśli nie znamy terenu. W przypadku zgubienia się należy jak najszybciej powiadomić policję i spróbować dotrzeć do najbliższej drogi. Służby apelują również, aby natychmiast zgłaszać zaginięcie bliskiej osoby. Jeśli zagubiona osoba samodzielnie odnajdzie drogę powrotną, powinna od razu poinformować o tym policję.

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