Koszmar w Krakowie. Remont torowiska na Piłsudskiego potrwa do połowy 2026 roku! Mieszkańcy tracą cierpliwość

W Krakowie trwa modernizacja torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ulic Straszewskiego i Piłsudskiego, która rozpoczęła się w sierpniu ubiegłego roku.

Na przełomie stycznia i lutego planowane jest układanie prefabrykowanych płyt, a ponowne otwarcie dla ruchu ul. Straszewskiego zaplanowano na koniec marca.

Zakończenie całej inwestycji przewidziane jest dopiero na połowę 2026 roku, co oznacza długotrwałe utrudnienia dla mieszkańców i przedsiębiorców.

Kiedy koniec remontu na Piłsudskiego w Krakowie? Urzędnicy podali datę

Modernizacja torowiska rozpoczęła w połowie ubiegłego roku, dokładnie się 2 sierpnia. I nie ma co liczyć na szybkie zakończenie prac. Na przełom stycznia i lutego planowany jest ważny etap inwestycji, polegający na układaniu prefabrykowanych płyt na skrzyżowaniu.

– Zasadnicze roboty drogowe rozpoczęły się od rozbiórki nawierzchni na ulicy Piłsudskiego. To tam znajduje się najwięcej sieci podziemnych. Równolegle, poza placem budowy są wykonywane ciężkie prefabrykowane elementy, w których zamontowane zostaną tory tramwajowe. Będzie to miało miejsce w drugim, zaplanowanym na około sześć miesięcy etapie prac. W tym etapie ul. Straszewskiego będzie zamknięta również dla komunikacji zbiorowej – informowali urzędnicy z krakowskiego magistratu i zapowiadają wznowienie ruchu na ul. Straszewskiego dopiero na koniec marca.

Z kolei na połowę 2026 roku planowane jest zakończenie całej inwestycji. A to oznacza, że i mieszkańcy i przedsiębiorcy, mający swoje biznesy w ciągu remontowanych ulic muszą uzbroić się w cierpliwość.

Remont torowiska w centrum miasta Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.