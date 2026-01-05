Koszmar w Krakowie. Remont torowiska na Piłsudskiego potrwa do połowy 2026 roku! Mieszkańcy tracą cierpliwość

Anita Leszaj
Anita Leszaj
Adrian Teliszewski
Konsultacja: Adrian Teliszewski
2026-01-05 14:49

Rozgrzebali w ubiegłym roku i... szybko się nie skończą! Mowa o modernizacji torowiska tramwajowego na skrzyżowania ulic Straszewskiego i Piłsudskiego, ciągnącego się aż do filharmonii przy ul. Zwierzynieckiej w Krakowie. Inwestor skuł asfalt aż do piachu. Zakończenia prac nie widać.

  • W Krakowie trwa modernizacja torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ulic Straszewskiego i Piłsudskiego, która rozpoczęła się w sierpniu ubiegłego roku.
  • Na przełomie stycznia i lutego planowane jest układanie prefabrykowanych płyt, a ponowne otwarcie dla ruchu ul. Straszewskiego zaplanowano na koniec marca.
  • Zakończenie całej inwestycji przewidziane jest dopiero na połowę 2026 roku, co oznacza długotrwałe utrudnienia dla mieszkańców i przedsiębiorców.

Kiedy koniec remontu na Piłsudskiego w Krakowie? Urzędnicy podali datę

Modernizacja torowiska rozpoczęła w połowie ubiegłego roku, dokładnie się 2 sierpnia. I nie ma co liczyć na szybkie zakończenie prac. Na przełom stycznia i lutego planowany jest ważny etap inwestycji, polegający na układaniu prefabrykowanych płyt na skrzyżowaniu.

Zasadnicze roboty drogowe rozpoczęły się od rozbiórki nawierzchni na ulicy Piłsudskiego. To tam znajduje się najwięcej sieci podziemnych. Równolegle, poza placem budowy są wykonywane ciężkie prefabrykowane elementy, w których zamontowane zostaną tory tramwajowe. Będzie to miało miejsce w drugim, zaplanowanym na około sześć miesięcy etapie prac. W tym etapie ul. Straszewskiego będzie zamknięta również dla komunikacji zbiorowej – informowali urzędnicy z krakowskiego magistratu i zapowiadają wznowienie ruchu na ul. Straszewskiego dopiero na koniec marca.

Z kolei na połowę 2026 roku planowane jest zakończenie całej inwestycji. A to oznacza, że i mieszkańcy i przedsiębiorcy, mający swoje biznesy w ciągu remontowanych ulic muszą uzbroić się w cierpliwość.

Koszmar w centrum Krakowa. Remont torowiska na Piłsudskiego potrwa do 2026 roku! Mieszkańcy tracą cierpliwość
12 zdjęć
Super Express Google News
Remont torowiska w centrum miasta
Sonda
Czy Kraków jest dobrym miejscem do życia?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

REMONT
TRAMWAJ
INWESTYCJE