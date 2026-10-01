Koszmarny wypadek w Krakowie. Ciężarówka z impetem uderzyła w blok

Ciężarówka uderzyła w budynek mieszkalny przy ulicy Klimeckiego w Krakowie.

Do zdarzenia doszło w czwartek 1 października przed południem.

Prawdopodobną przyczyną wypadku było zasłabnięcie kierowcy, który został przewieziony do szpitala.

Wypadek w Krakowie. Ciężarówka wjechała w blok mieszkalny na Klimeckiego

W czwartek, 1 października na ulicy Klimeckiego w Krakowie doszło do groźnego zdarzenia drogowego. Samochód ciężarowy uderzył w budynek mieszkalny. Siła uderzenia musiała być znaczna, biorąc pod uwagę gabaryty pojazdu ciężarowego. Świadkowie zdarzenia natychmiast wezwali na miejsce odpowiednie służby ratunkowe, obawiając się, że w wyniku uderzenia ciężarówki w blok mogło dojść do tragedii na większą skalę.

Na szczęście, według pierwszych doniesień, konstrukcja budynku nie została naruszona w sposób zagrażający lokatorom, a w pobliżu miejsca uderzenia nie znajdowali się żadni przechodnie. Służby ratunkowe, które błyskawicznie pojawiły się na ulicy Klimeckiego, od razu przystąpiły do zabezpieczania uszkodzonego pojazdu oraz terenu wokół bloku mieszkalnego, aby wykluczyć wszelkie dodatkowe zagrożenia dla ludzi.

Zasłabnięcie prawdopodobną przyczyną zdarzenia

Przyczyną zdarzenia było najprawdopodobniej nagłe pogorszenie stanu zdrowia osoby siedzącej za kółkiem. Z ustaleń pracujących na miejscu funkcjonariuszy wynika, że kierowca prawdopodobnie zasłabł za kierownicą w trakcie jazdy. Nagła utrata przytomności lub ostry atak choroby sprawiły, że mężczyzna całkowicie stracił kontrolę nad torem jazdy wielotonowego pojazdu ciężarowego, co doprowadziło do niekontrolowanego zjazdu z jezdni i uderzenia w ścianę bloku mieszkalnego.

Mężczyzną natychmiast zajął się przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Po przeprowadzeniu niezbędnych, pierwszych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia, poszkodowany kierowca został przewieziony do szpitala w celu przeprowadzenia szczegółowych badań diagnostycznych.

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