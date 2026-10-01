W Energylandii trwa budowa pierwszego w Polsce wing coastera, który właśnie osiągnął swoją maksymalną wysokość.

Na najwyższej podporze konstrukcji rozpoczął się już montaż elementów toru, a na placu budowy czekają kolejne części instalacji.

Wing coaster to wyjątkowy typ rollercoastera, w którym pasażerowie siedzą po bokach toru, nie mając nic pod stopami ani nad głowami.

Wing coaster kolejną atrakcją Energylandii. W Polsce to nowość

W Energylandii powstaje pierwszy w Polsce wing coaster. Prace na terenie małopolskiego parku rozrywki postępują w szybkim tempie. Najwyższa podpora gigantycznej konstrukcji już dumnie wznosi się prezentuje, a pracownicy rozpoczęli montaż kluczowych elementów toru na samym jej szczycie.

- Dzisiaj w EnergyLandii nastąpił ważny moment. Wing coaster osiągnął swoją maksymalną wysokość. Najwyższa podpora już stoi, a na jej szczycie rozpoczął się montaż elementów toru. Przy Abyssusie leży jeszcze dużo fragmentów szyn, natomiast przy drodze krajowej jest mnóstwo podpór - informuje facebookowy profil FOMO Coaster.

Fani parków rozrywki z niecierpliwością wyczekują oficjalnego ogłoszenia daty otwarcia nowej strefy. Choć przedstawiciele parku nie zdradzają jeszcze szczegółów dotyczących nowej atrakcji, sam widok rosnącej konstrukcji pozwala przypuszczać, że będzie to jeden z największych hitów nadchodzących sezonów turystycznych.

Wing coaster - co to za atrakcja?

Wing coaster to wyjątkowo widowiskowy i specyficzny rodzaj stalowego rollercoastera, który dostarcza pasażerom zupełnie innych odczuć niż tradycyjne kolejki górskie. Jego unikalna konstrukcja polega na tym, że fotele dla pasażerów są umieszczone bezpośrednio po bokach toru, a nie nad lub pod nim.

W praktyce oznacza to, że śmiałkowie dosłownie wiszą w powietrzu. Podczas jazdy nie mają niczego nad swoimi głowami ani pod stopami, co potęguje uczucie swobodnego lotu i całkowitej wolności. Pierwszą tego typu konstrukcją na świecie był słynny Raptor, który został otwarty w 2011 roku we włoskim parku rozrywki Gardaland, z miejsca stając się hitem i wyznaczając zupełnie nowe standardy w branży. Teraz ta rewolucyjna technologia nareszcie trafia do Polski, a fani ekstremalnych doznań już zacierają ręce.

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