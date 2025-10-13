9-miesięczne niemowlę pod wpływem kokainy! Szok w Krakowie

Krakowscy policjanci zatrzymali na terenie ogródków działkowych 33-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz jego żonę.

W altanie działkowej zabezpieczono narkotyki.

Okazało się, że 9-miesięczne dziecko pary również miało w organizmie środki odurzające.

Kokaina w organizmie 9-miesięcznego niemowlaka. Policja zatrzymała 33-latka i jego żonę

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie od dłuższego czasu rozpracowywali grupy przestępcze specjalizujące się w oszustwach metodą „na legendę”. Jak informuje małopolska policja, w toku śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, kryminalni wytypowali 33-letniego mieszkańca Krakowa, który miał być zamieszany w ten proceder. Okazało się, że mężczyzna był już poszukiwany do odbycia kary roku pozbawienia wolności za inne przestępstwa przeciwko mieniu.

Śledczy ustalili, że 33-latek, chcąc uniknąć sprawiedliwości, nieustannie zmieniał miejsce pobytu. Jego ostatnią kryjówką okazała się altana na jednym z krakowskich ogródków działkowych. To właśnie tam w ubiegły czwartek wkroczyli policjanci. Widok, jaki zastali w środku, był przerażający. W ciasnym, brudnym i nieogrzewanym pomieszczeniu, bez dostępu do ciepłej wody, przebywała para z 9-miesięcznym dzieckiem. Z uwagi na „spartańskie” warunki i realne zagrożenie dla zdrowia maluszka, na miejsce natychmiast wezwano karetkę pogotowia.

W trakcie przeszukania altany funkcjonariusze znaleźli w wersalce podejrzane pakunki. W środku znajdowały się znaczne ilości narkotyków. Policja zabezpieczyła łącznie ponad 2 kilogramy marihuany, kokainy i mefedronu. Oprócz tego w ręce śledczych trafiły wagi elektroniczne, telefony komórkowe oraz gotówka. Prawdziwy wstrząs miał jednak dopiero nadejść. Po kilku godzinach ze szpitala, do którego trafiło dziecko, nadeszła pilna informacja. Badania wykazały, że w organizmie 9-miesięcznego niemowlęcia wykryta została kokaina. Jak się później okazało, jego rodzice również byli pod wpływem kokainy i marihuany.

Nieodpowiedzialni rodzice usłyszeli zarzuty

Zarówno 33-letni mężczyzna, jak i jego 30-letnia partnerka zostali zatrzymani i przewiezieni do Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, która nadzoruje sprawę. Mężczyzna usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających oraz narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Jego żonie postawiono zarzuty posiadania i wprowadzania do obrotu narkotyków oraz narażenia na utratę życia lub zdrowia dziecka, nad którym sprawowała opiekę. Kobieta również trafiła do aresztu. Śledczy pracują teraz nad ustaleniem, skąd para pozyskiwała narkotyki i jak duża była skala ich działalności. Sprawdzają również, ile osób mogło paść ofiarą oszustw dokonywanych przez grupę, do której należał 33-latek. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej bulwersującej sprawie. Dalszy los dziecka zależeć będzie od decyzji sądu rodzinnego.