W sobotę, 11 października na drodze krajowej nr 73 w Skrzynce doszło do wypadku, w którym 19-letni kierowca volkswagena golfa, będąc pod wpływem alkoholu (prawie 2 promile), stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w betonowy przepust.

Wraz z kierowcą w samochodzie znajdowało się dwoje nastolatków w wieku 17 i 15 lat. Wszyscy troje zostali przewiezieni do szpitala z obrażeniami niezagrażającymi życiu.

Okazało się, że 19-letni kierowca miał zatrzymane prawo jazdy, a jeden z pasażerów (17-latek) również był nietrzeźwy (0,5 promila). Sprawa trafi do sądu.

Volkswagen golf uderzył w betonowy przepust. Na pokładzie trzy młode osoby

Jak informują w swoim komunikacie druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczucinie, zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb w sobotę 11 października, w godzinach przedpołudniowych. W przydrożnym rowie znajdował się samochód osobowy. Dwie z trzech podróżujących nim osób zdołały opuścić pojazd o własnych siłach jeszcze przed przybyciem ratowników. Niestety, trzeci uczestnik zdarzenia nie miał tyle szczęścia i pozostawał zakleszczony wewnątrz uszkodzonego auta.

Działania strażaków polegały w pierwszej kolejności na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Następnie przystąpiono do ewakuacji poszkodowanej osoby. Jak czytamy w raporcie OSP Szczucin, ratownicy musieli użyć noszy typu „deska”, aby bezpiecznie i w sposób minimalizujący ryzyko dalszych obrażeń wydostać rannego z pojazdu. W tym samym czasie pozostali strażacy udzielali kwalifikowanej pierwszej pomocy dwóm pozostałym osobom, które znajdowały się już poza autem. Trójka poszkodowanych trafiła do szpitala. Na szczęście ich życiu nic nie zagraża. Na miejscu pracowały liczne siły i środki, w tym zastępy z OSP Szczucin, OSP Smęgorzów oraz dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Dąbrowie Tarnowskiej.

19-latek był pijany. Miał zatrzymane prawo jazdy

19-letni kierowca golfa był pijany, alkohol wykryto też w organizmie nieletniego pasażera osobówki. Dodatkowo okazało się, że nastolatek nie powinien wsiadać za kółko, ponieważ miał zatrzymane uprawnienia ze względu na przekroczenie limitu punktów karnych.

- 19-letni kierujący był nietrzeźwy. Miał prawie 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Ponadto okazało się, że miał zatrzymane prawo jazdy za przekroczenie limitu punktów karnych. Nietrzeźwy był też jeden z pasażerów - 17-latek, u którego stwierdzono pół promila alkoholu. 15-latka była trzeźwa - przekazał portalowi tarnow.net.pl asp. Mariusz Przeniosło, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.

