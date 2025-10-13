10 października 2025 roku zmarł ks. Karol Dziubaczka. Niedawno skończył 81 lat.

Msza pogrzebowa odbędzie się 13 października o godz. 14:00 w Limanowej, po czym nastąpi pochówek na miejscowym cmentarzu.

Ks. Karol Dziubaczka urodził się w Sędziszowej, był proboszczem w Koszycach Wielkich i Bochni, a także pełnił funkcję kanclerza Kurii Diecezjalnej w Tarnowie w latach 1992-1999.

Nie żyje ks. Karol Dziubaczka. Był proboszczem dwóch parafii, blisko współpracował z biskupem Życińskim

W piątek, 10 października zmarł ks. Karol Dziubaczka, który zaledwie trzy dni wcześniej skończył 81 lat. Duchowny ukończył tarnowskie seminarium duchowne i przyjął święcenia w 1969 r. Jako wikariusz pracował w Zakliczynie oraz Limanowej. Ukończył studia z zakresu prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pierwszy raz proboszczem został w 1981 r. Wówczas biskup tarnowskim powierzył mu nowo utworzoną parafię w podtarnowskich Koszycach Wielkich. Tę funkcję sprawował przez trzy lata, następnie objął probostwo prestiżowej parafii św. Mikołaja w Bochni.

W 1992 r. biskup tarnowski Józef Życiński mianował go kanclerzem kurii. Tę funkcję pełnił do 1999 r. Później przeniósł się do Limanowej, gdzie pomagał duszpastersko jako penitencjarz.

Ostatnie pożegnanie zmarłego księdza nastąpi w poniedziałek, 13 października. Msza święta pogrzebowa będzie sprawowana o godz. 14.00 w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Po jej zakończeniu, na miejscowym cmentarzu, nastąpi pochówek.

Kim był ks. Karol Dziubaczka? Nota biograficzna

Ks. Karol Dziubaczka urodził się 7 października 1944 roku w Sędziszowej, miejscowości należącej do parafii Siedliska k. Bobowej, jako syn Franciszka i Zofii z domu Zych. Egzamin dojrzałości złożył w 1962 roku w Krakowie. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Jako kleryk odbył zasadniczą służbę wojskową. Po ukończeniu studiów filozoficzno–teologicznych w Instytucie Teologicznym w Tarnowie, przyjął święcenia kapłańskie przez posługę biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza, w dniu 25 maja 1969 roku w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Zakliczyn (od 18 czerwca 1969 roku) oraz Limanowa-Sowliny (od 13 listopada 1975 roku). W roku 1971 został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył w roku 1979, uzyskując stopień doktora.

Od dnia 31 lipca 1981 roku pełnił urząd proboszcza nowo utworzonej parafii Koszyce Wielkie, a od 10 listopada 1984 roku – proboszcza parafii św. Mikołaja Bpa w Bochni.

Dnia 5 stycznia 1992 roku został mianowany kanclerzem Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Obowiązki te pełnił do dnia 31 sierpnia 1999 roku. Następnie posługiwał jako penitencjarz w parafii Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Od dnia 3 kwietnia 2018 roku mieszkał w charakterze rezydenta w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie.

Ponadto pełnił następujące urzędy i funkcje: notariusza Sądu Diecezjalnego w Tarnowie, pomocnika referenta ds. duszpasterstwa małżeństw i rodzin Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, sędziego w Sądzie Diecezjalnym w Tarnowie, członka zarządu Fundacji „Securitas”, członka Kolegium Konsultorów Diecezji Tarnowskiej, członka Diecezjalnej Rady do spraw Ekonomicznych, członka Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej, członka Diecezjalnego Zespołu Przygotowania Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Starego Sącza, członka V Synodu Diecezji Tarnowskiej, dziekana dekanatu Bochnia, ojca duchownego dekanatu Limanowa.

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w dniu 20 grudnia 1983 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w dniu 20 grudnia 1984 został odznaczony diecezjalnym przywilejem Rochetto et Mantolleto. Dnia 25 marca 1991 roku został mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły Katedralnej w Tarnowie, a z dniem 15 sierpnia 1995 roku – Kanonikiem Gremialnym Kapituły Katedralnej w Tarnowie. Od dnia 23 lipca 1995 roku cieszył się godnością Kapelana Jego Świątobliwości.