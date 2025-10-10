To najmłodsza wieś w Polsce. Powstała zaledwie 8 lat temu!

Ta wieś powstała w 2017 roku. Jest najmłodsza w kraju!

Za najmłodszą wieś w Polsce uznaje się miejscowość zlokalizowaną w województwie śląskim, a dokładnie Nieboczowy. Co ciekawe, pierwsza oficjalna wzmianka o wsi pochodzi z 1240 roku, więc z pewnością zastanawiacie się jakim cudem mówi się, że to wieś powstała w 2017 roku?

Okazuje się, że wieś Nieboczowy to wieś, która została przesiedlona ze względu na budowę zbiornika Racibórz Dolny. Mieszkańcy nie chcieli zmieniać miejsca zamieszkania, jednak było to konieczne i od 2012 roku trwało burzenie wsi - ostatni dom runął pod koparkami 7 grudnia 2017 roku. Rok 2017 uznaje się również jako oficjalny rok założenia nowej wsi o nazwie Nieboczowy zaledwie 7 km od zburzonej miejscowości. Starą miejscowość od tego czasu nazywa się Nieboczowy (uroczysko).

Wieś Nieboczowy [ZDJĘCIA]

Przesiedlona wieś Nieboczowy (uroczysko)

Nieboczowy, a w zasadzie już dziś Uroczysko to dawna wieś, której historia sięga XIII wieku - pierwsze wzmianki o niej pojawiły się w roku 1240. W tamtym czasie była to osada flisaków. Przez kilka stuleci Nieboczowy należały do zamku raciborskiego, a w XVII wieku przeszły w ręce rodu Reiswiców z Grabówki. Przed II wojną światową i w latach powojennych Nieboczowy prężnie się rozwijały. Znajdował się tu kościół, szkoła, przedszkole, remiza strażacka, boisko, piekarnia, sklep i bar.

Tragiczny zwrot w historii nastąpił w 1997 roku, kiedy wieś dotknęła tzw. powódź tysiąclecia. Wkrótce po tym zapadła decyzja o budowie zbiornika "Racibórz Dolny" właśnie na terenie wsi. Choć mieszkańcy walczyli przez lata, to w 2007 roku zrozumieli, że ocalenie miejscowości nie jest już możliwe. Tym samym od 2017 roku mieszkańcy przenieśli się około 7 kilometrów dalej.

Wieś Nieboczowy dziś

Przed wysiedleniem Nieboczowy liczyły około 500 mieszkańców, dziś jest ich nieco ponad 200. Co ciekawe, nową przestrzeń organizowano wspólnie i bez sporów – każdy wybierał działkę tak, by mieszkać obok dawnego sąsiada. Ulice zachowały swoje nazwy, a jedną nową nazwano imieniem Łucjana Wendelbergera – jednego z liderów walki o wieś.