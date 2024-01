Kraków nie odpuszcza Strefy Czystego Transportu. Będzie nowa uchwała

KTOZ wydał psy do domów tymczasowych, by nie marzły na mrozie. Teraz mierzy się z potężną krytyką akcji

Kraków. Uchwała o SCT uchylona, ale magistrat nie składa broni. Będzie kolejna uchwała

To już pewne. Uchwała o Strefie Czystego Transportu w Krakowie nie zacznie obowiązywać w planowanym terminie, czyli od 1 lipca 2024 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił uchwałę rady miejskiej wprowadzającą SCT i choć magistrat zapowiedział przygotowanie kolejnej uchwały, to przebrnięcie przez procedurę jej uchwalenia znacząco opóźni wejście w życie tego aktu prawnego. W dodatku wiosną czekają nas wybory samorządowe, więc o losie poprawionej uchwały zdecyduje już rada miejska kolejnej kadencji.

- Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał uchwałę o Strefie Czystego Transportu za nieważną. W ustnym uzasadnieniu stwierdził, że granice strefy wyznaczone w uchwale nie są wystarczająco precyzyjne. Uchwała bowiem przewidywała, że SCT będzie znajdowała się w granicach administracyjnych miasta. WSA uznał jednak, że konieczne jest wyłączenie tych dróg, które nie mieszczą się w zakresie władzy administracyjnej miasta, czyli autostrad i dróg szybkiego ruchu. Dodatkowo, zdaniem sądu, uchwała powinna wskazywać podstawowe elementy organizacji ruchu z punktu widzenia osób dojeżdżających do Krakowa, by można było wskazać, gdzie mogą oni pozostawić swoje pojazdy. W ustnym uzasadnieniu WSA nie odniósł się w żaden sposób do zarzutów dotyczących ograniczenia prawa własności czy też swobody poruszania się przez uchwałę o SCT. W tej sytuacji czekamy na pisemne uzasadnienie i po jego otrzymaniu przystąpimy do sporządzania projektu uchwały, która zostanie poddana szerokim, powszechnym konsultacjom społecznym. Konsultacje te odbędą się na terenie całego miasta, we wszystkich dzielnicach, tak żeby uzyskać maksymalnie szeroki pogląd mieszkańców na ten temat. Oznacza to, że uchwała zostanie przedłożona radzie nowej kadencji, a wejście w życie SCT nastąpi nie wcześniej, jak za rok - napisał na FB wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig.

