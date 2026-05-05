Kraków pokonał europejskie potęgi. Zwyciężył w rankingu najlepszych miast do wypoczynku

Stolica Małopolski wygrała w prestiżowym zestawieniu Leisure Lifestyle Awards 2026, przygotowanym przez magazyn "Global Traveler".

Gród Kraka wyprzedził w wyścigu o fotel lidera takie słynne ośrodki turystyczne jak Lizbona, Sewilla, Stambuł i Porto.

Nagroda jest niezwykle cenna, ponieważ o jej przyznaniu decydują głosy oddawane bezpośrednio przez aktywnych podróżników.

Kraków liderem rankingu "Global Traveler". Zostawił w tyle potężne metropolie

Międzynarodowe zestawienie Leisure Lifestyle Awards to coroczna inicjatywa cenionego magazynu "Global Traveler". W czternastej odsłonie wydarzenia, zorganizowanej w 2026 roku, największe znaczenie miały ankiety wypełniane przez pasjonatów podróżowania. Czytelnicy periodyku, eksplorujący najróżniejsze zakątki globu, oceniali między innymi najciekawsze kierunki na krótki urlop, luksusowe hotele, linie lotnicze oraz operatorów wycieczek. Przyznawano również nagrody za innowacyjność i dbałość o lokalne środowisko. W kategorii "Best Leisure Destination in Europe" stolica Małopolski nie dała szans rywalom, dystansując takie turystyczne tuzy jak Lizbona, Stambuł, Sewilla i Porto.

Eksperci podkreślają, że zwycięstwo w tej konkretnej grupie to jedno z najistotniejszych osiągnięć. Statuetka ta stanowi podsumowanie całościowych wrażeń z pobytu i ocenia dany ośrodek pod kątem idealnych warunków do szeroko pojętej rekreacji.

Głosy turystów zdecydowały. Dlaczego Kraków przyciąga tłumy z całego świata?

Organizatorzy plebiscytu mocno akcentują, że zdobyte laury mają bardzo unikalny i obiektywny charakter. O końcowym triumfie decydują bowiem autentyczne odczucia zwykłych turystów, a nie analizy branżowych ekspertów.

Zagraniczni goście doceniają Kraków nie tylko imponujące dziedzictwo historyczne z Wawelem i Rynkiem Głównym na czele, ale również doskonałą lokalną kuchnię, niezwykle bogate życie kulturalne oraz najwyższe standardy obsługi odwiedzających.

