Proste szlaki w Tatrach na złapanie ostatnich promieni słonecznych przed zimą

Chociaż sezon w Tatrach trwa cały rok, osoby, które chciałyby złapać ostatnie promienie słoneczne w tym sezonie powinny się spieszyć. Lato na dobre odeszło już w zapomnienie, a na drzewach liście zmieniają kolor z zielonego na żółty. To oznacza, że ciepłych dni zostało nam jak na lekarstwo. Jeśli nie jesteście zapalonymi górołazami, ale mimo to pragniecie wybrać się w Tatry na ostatnią w tym roku przechadzkę po górskich ścieżkach, mamy rozwiązanie idealne. Stworzyliśmy listę tras, idealnie nadających się na spokojny spacer. Wybierają te trasy będziecie mogli w łatwy sposób dojść do miejsc, z których widok zapiera dech w piersiach! Sprawdźcie w galerii poniżej nasze propozycje.

Proste szlaki w Tatrach na złapanie ostatnich promieni słonecznych w tym sezonie:

