Aleksander Miszalski (PO) został zaprzysiężony na prezydenta Krakowa na początku maja 2024 r. Zastąpił na tym stanowisku Jacka Majchrowskiego, który zarządzał miastem przez prawie 22 lata. Miszalski dopytywany na środowej konferencji prasowej o wrażenia z wyników audytu odpowiedział, że jest "trochę gorzej" niż się spodziewał.

Audyt i analizy dotyczyły stanu finansów miasta, zamówień publicznych, sposobu podziału i ewentualnego dublowania się zadań między komórkami urzędu, prawidłowości nadzoru nad spółkami i jednostkami miejskimi, kwestii związanych z polityką równościową i antymobbingową.

Miszalski podkreślił, że dalsze audyty będą prowadzone na bieżąco, aby usprawniać pracę urzędu oraz jego jednostek. Zapowiedział utworzenie Centrum Audytu i Kontroli Analitycznej – na bazie części Wydziału Kontroli i Ewidencji Mienia oraz Zespołu Audytu.

Zaprezentowane przez prezydenta wnioski pokazują, że w latach 2021-2023 znacząco wzrosły wydatki budżetowe – o 20,5 proc., czyli z 7,45 mld zł do 8,98 mld zł, podczas gdy wzrost dochodów miasta w tym czasie wyniósł o 1,9 proc. – czyli z 7,19 mld zł do 7,33 mld zł. Skokowy wzrost zadłużenia miasta – jak relacjonował Miszalski – wyniósł 44,7 proc. (z 4,18 mld zł do 6,05 mld zł). – Dochody nie wzrastają tak bardzo jak wydatki – skomentował prezydent.

Kraków płaci fortunę za oświatę i transport miejski

Jak dodał Miszalski, podstawowym problemem jest finansowanie oświaty. – Co roku dopłacamy do oświaty więcej – powiedział Miszalski dodając, że w 2025 r. jeszcze bardziej wzrosną wydatki na oświatę. W 2023 r. miasto wydało na oświatę 700 mln zł, a w 2021 niecałe 550 mln zł.

Drugim obszarem, który generuje wysokie koszty, jest transport miejski. Jak mówił prezydent, dochody z biletów rosną bardzo powoli, w latach 2021-2023 wydatki na usługi przewozowe wzrosły o ponad 200 mln zł, a w bieżącym roku wyniosą ponad 1 mld zł.

Według raportu przedstawionego przez Miszalskiego, w ostatnich latach zarządzenie jednostkami miejskimi nie zawsze było prawidłowe, często nie przestrzegano regulaminów wewnętrznych, często nie wykonywano zaleceń pokontrolnych, brakowało analiz formalno-prawnych oraz ekonomicznych uzasadniających np. powoływanie nowych spółek, dochodziło do nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych, w tym do „zbyt dużej swobody w wyborze wykonawcy.

Zdaniem Miszalskiego problemem w mieście jest również zbyt duże rozdrobnienie zadań w urzędzie. Np. transportem zbiorowym zajmują się Zarząd Transportu Publicznego, Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Gospodarka Komunalna. – Wiele zadań dubluje się przez co brak jasnej odpowiedzialności, decyzyjności (…) – wyliczał prezydent Krakowa dodając, że obecnie mieszkańcy bywają zdezorientowani, która spółka za co odpowiada, bo jedna odsyła ich do drugiej.

Zapowiadana przez niego reforma struktury Urzędu Miasta Krakowa ma poprawić funkcjonowanie miasta, polepszyć jego sytuację budżetową, poprawić jakość życia mieszkańców. Po zmianach w UMK będzie 35 komórek organizacyjnych.

Ta struktura na pewno będzie bardziej oszczędna niż to było i na pewno będzie łatwiejsza w zarządzaniu, a co za tym idzie – łatwiejsza w oszczędzaniu.

– ocenił prezydent Krakowa

Od 1 stycznia UMK po nowemu

Reforma struktur UMK potrwa trzy miesiące. Od 1 stycznia 2025 urząd ma działać w nowej strukturze. Restrukturyzacja zakłada utworzenie nowych wydziałów UMK na bazie obecnych. Oprócz Centrum Audytu będą to:

Wydział Dialogu,

Konsultacji i Kontaktu Obywatelskiego,

Wydział Środowiska i Klimatu,

Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury,

Wydział Sportu,

Wydział Kultury,

Biuro Architekta Miasta.

Powołane ma być też m.in. Biuro ds. Metra – w strukturach obecnego Wydziału Planowania i Monitorowania Inwestycji. Innowacją w UMK będzie utworzenie ośmiu departamentów.

To będzie dodatkowy szczebel urzędu, odpowiedzialny za koordynację pracy wydziałów. Takie rozwiązanie funkcjonuje w wielu miastach Polski, m.in. we Wrocławiu, Łodzi, Katowicach.

– powiedział Aleksander Miszalski.

Dyrektorzy departamentów będą „menedżerami” dla dyrektorów wydziałów UMK. Od 2026 r. mają zaś zacząć działać Centra Usług Wspólnych. Ich zadaniem będzie m.in. obsługa finansowo-księgowa, kadrowo-płacowa, BHP, usługi informatyczne różnych jednostek UMK, także DPS-ów i żłobków.

Zmiany personalne w Krakowie

Miszalski poinformował również, że od 1 stycznia 2025 r. przestanie działać spółka Kraków 5020, Maria Anna Potocka przestanie pełnić funkcję dyrektora MOCAK-u, a Lech Kucharski przestanie być dyrektorem Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego.