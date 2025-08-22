Kraków. Taksówkarz zaatakowany nożem przez pasażera. Trwa policyjna obława

- Do ataku doszło w piątek około godz. 17 w pobliżu Tauron Areny Kraków.
- Pasażer taksówki zaatakował kierowcę nożem i uciekł.
- Poszkodowany taksówkarz to obcokrajowiec – doznał ran ciętych szyi, przedramienia i ręki.
- Ranny mężczyzna w stanie stabilnym trafił do krakowskiego szpitala.
- Policjanci prowadzą oględziny taksówki, w której doszło do napaści.
- Sprawca jest nadal poszukiwany, trwa policyjna obława.
W piątek (22 sierpnia) późnym popołudniem w Krakowie doszło do brutalnego ataku na taksówkarza. Kierowca, obcokrajowiec, został raniony nożem przez swojego pasażera w pobliżu Tauron Areny. Poszkodowany z obrażeniami szyi, ręki i przedramienia trafił do szpitala. Policja prowadzi intensywne poszukiwania sprawcy.
Według ustaleń małopolskiej policji, do zdarzenia doszło około godziny 17. Z taksówki zatrzymanej w rejonie Tauron Areny wybiegło dwóch mężczyzn – kierowca i pasażer. Chwilę później taksówkarz osunął się na ziemię. Świadkowie wezwali pomoc.
Ranny obcokrajowiec w szpitalu
Poszkodowany kierowca miał rany cięte szyi, przedramienia oraz ręki. Jak poinformowali policjanci, jest to obcokrajowiec. Mężczyzna został przewieziony do jednego z krakowskich szpitali, gdzie przebywa w stanie stabilnym.
Napastnik uciekł i wciąż jest poszukiwany. Policjanci prowadzą na miejscu oględziny taksówki, w której miało dojść do ataku, i zabezpieczają ślady mogące pomóc w ustaleniu tożsamości sprawcy.
