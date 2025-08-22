Chorzów. 47-latek zaatakował nożem innego mężczyznę. Ofiara nie żyje

Jacek Chlewicki
2025-08-22 16:49

Tragiczne wydarzenia w Chorzowie. W piątek, 22 sierpnia, tuż po godzinie 14.00 na ulicy Siemianowickiej 47-letni mieszkaniec miasta zaatakował nożem innego mężczyznę. Pomimo podjętej reanimacji, ofiara zmarła na miejscu, a sprawca został zatrzymany przez policję.

Tragedia w Chorzowie. 47-latek zaatakował nożem innego mężczyznę. Ofiara nie żyje

Autor: Policja Śląska/ Materiały prasowe
  • Do zdarzenia doszło w piątek, 22 sierpnia, około godziny 14.15 na ul. Siemianowickiej w Chorzowie.
  • 47-letni mieszkaniec miasta zaatakował nożem innego mężczyznę.
  • Pomimo podjętej reanimacji, życia poszkodowanego nie udało się uratować.
  • Sprawca został zatrzymany przez policjantów.

W piątek, 22 sierpnia, kwadrans po godzinie 14.00 na ulicy Siemianowickiej w Chorzowie doszło do dramatycznego zdarzenia. 47-letni mieszkaniec miasta zaatakował nożem innego mężczyznę. Pomimo podjętej natychmiast reanimacji, życia poszkodowanego nie udało się uratować.

Jak informuje policja, napastnik został błyskawicznie zatrzymany przez funkcjonariuszy. Na miejscu pracują policjanci oraz prokurator, którzy zabezpieczają ślady i ustalają wszystkie okoliczności zdarzenia. Na ten moment nie są znane szczegóły dotyczące motywów działania sprawcy. Policja podkreśla, że okoliczności tej tragedii będą szczegółowo wyjaśniane w ramach postępowania prowadzonego pod nadzorem prokuratury.

Pokój Zbrodni - Zabójstwo lekarza w Krakowie
