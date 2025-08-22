Do zdarzenia doszło w piątek, 22 sierpnia, około godziny 14.15 na ul. Siemianowickiej w Chorzowie.

W piątek, 22 sierpnia, kwadrans po godzinie 14.00 na ulicy Siemianowickiej w Chorzowie doszło do dramatycznego zdarzenia. 47-letni mieszkaniec miasta zaatakował nożem innego mężczyznę. Pomimo podjętej natychmiast reanimacji, życia poszkodowanego nie udało się uratować.

Jak informuje policja, napastnik został błyskawicznie zatrzymany przez funkcjonariuszy. Na miejscu pracują policjanci oraz prokurator, którzy zabezpieczają ślady i ustalają wszystkie okoliczności zdarzenia. Na ten moment nie są znane szczegóły dotyczące motywów działania sprawcy. Policja podkreśla, że okoliczności tej tragedii będą szczegółowo wyjaśniane w ramach postępowania prowadzonego pod nadzorem prokuratury.