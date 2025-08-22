- Do zdarzenia doszło w piątek, 22 sierpnia, około godziny 14.15 na ul. Siemianowickiej w Chorzowie.
- 47-letni mieszkaniec miasta zaatakował nożem innego mężczyznę.
- Pomimo podjętej reanimacji, życia poszkodowanego nie udało się uratować.
- Sprawca został zatrzymany przez policjantów.
W piątek, 22 sierpnia, kwadrans po godzinie 14.00 na ulicy Siemianowickiej w Chorzowie doszło do dramatycznego zdarzenia. 47-letni mieszkaniec miasta zaatakował nożem innego mężczyznę. Pomimo podjętej natychmiast reanimacji, życia poszkodowanego nie udało się uratować.
Czytaj też: Mateusz zabił matkę, bo nie dała mu pieniędzy. Niedawno wyszedł z więzienia
Jak informuje policja, napastnik został błyskawicznie zatrzymany przez funkcjonariuszy. Na miejscu pracują policjanci oraz prokurator, którzy zabezpieczają ślady i ustalają wszystkie okoliczności zdarzenia. Na ten moment nie są znane szczegóły dotyczące motywów działania sprawcy. Policja podkreśla, że okoliczności tej tragedii będą szczegółowo wyjaśniane w ramach postępowania prowadzonego pod nadzorem prokuratury.