W Krakowie zaginął 16-letni Marcel Szewczyk. Nastolatek w niedzielę 19 października około godz. 14.30 wyszedł z miejsca zamieszkania przy ul. Bohaterów Września w Krakowie i do chwili obecnej nie powrócił, ani nie nawiązał kontaktu z rodziną. Policja prosi o pomoc w znalezieniu Marcela.

Rysopis zaginionego:

171 cm

szczupła budowa ciała

włosy krótkie ciemne

oczy ciemne

Znaki szczególne: nosi okulary

W dniu zaginięcia ubrany był w czarną kurtkę z kapturem w granatowym odcieniu, białe buty Nike, posiada torbę sportową Adidas. - Wszelkie informacje o zaginionym proszę kierować do dyżurnego Komisariatu Policji VII w Krakowie, tel. 47 83-52-911, bezpośrednio do Zespołu ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób KP VII w Krakowie, tel. 47 83 53-616, lub pod nr 112 - apelują policjanci.