Zaginął 16-letni Marcel z Krakowa. Policja prosi o pomoc

Jacek Chlewicki
2025-10-22 11:24

Policja z Krakowa poszukuje 16-letniego Marcela Szewczyka, który w niedzielę 19 października około godziny 14:30 wyszedł z domu przy ul. Bohaterów Września i do tej pory nie wrócił ani nie skontaktował się z rodziną. Funkcjonariusze apelują o pomoc w odnalezieniu nastolatka i proszą o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w jego odnalezieniu.

Autor: KMP Kraków/ Materiały prasowe

W Krakowie zaginął 16-letni Marcel Szewczyk. Nastolatek w niedzielę 19 października około godz. 14.30 wyszedł z miejsca zamieszkania przy ul. Bohaterów Września w Krakowie i do chwili obecnej nie powrócił, ani nie nawiązał kontaktu z rodziną. Policja prosi o pomoc w znalezieniu Marcela.

Rysopis zaginionego:

  • 171 cm
  • szczupła budowa ciała
  • włosy krótkie ciemne
  • oczy ciemne
  • Znaki szczególne: nosi okulary

W dniu zaginięcia ubrany był w czarną kurtkę z kapturem w granatowym odcieniu, białe buty Nike, posiada torbę sportową Adidas. - Wszelkie informacje o zaginionym proszę kierować do dyżurnego Komisariatu Policji VII w Krakowie, tel. 47 83-52-911, bezpośrednio do Zespołu ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób KP VII w Krakowie, tel. 47 83 53-616, lub pod nr 112 - apelują policjanci.

