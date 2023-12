i Autor: Kraków PL/Facebook.com Ponad 260 pługów i solarek jeździ po ulicach Krakowa w związku z intensywnymi opadami śniegu, jakie przechodzą nad miastem w sobotę, 2 grudnia

Nad miastem sypie od wielu godzin

Kraków zasypany śniegiem! Armagedon na drogach. Jest apel do mieszkańców

