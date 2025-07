Krakowska ikona PRL-u dawniej była synonimem luksusu. Dziś służy za baner reklamowy

Spis treści

PRL-owska architektura Krakowa

Kraków to miasto o bogatej i różnorodnej historii, której ważną część stanowi architektura z czasów PRL-u. W całym mieście znaleźć można wiele budynków i kompleksów, które powstały w tym okresie - od osiedli mieszkaniowych po obiekty użyteczności publicznej. Jednak jeden z nich wyróżnia się szczególnie - monumentalny i niegdyś prestiżowy hotel Forum, który na trwałe zapisał się na kartach historii miasta. To właśnie ten obiekt stał się symbolem epoki, łącząc w sobie zarówno blaski, jak i cienie tamtych czasów.

Hotel Forum w Krakowie. PRL-owska perła architektury

Hotel Forum w Krakowie to jeden z najbardziej rozpoznawalnych reliktów PRL-u, który w latach 80. XX wieku stanowił synonim luksusu i nowoczesności. Dziś, choć budynek nie pełni już swojej pierwotnej funkcji, pozostaje ważnym punktem na mapie miasta, świadczącym o przemianach społecznych i architektonicznych minionych dekad.

Budowa kultowego obiektu rozpoczęła się w 1978 roku na zakolu Wisły w dzielnicy Ludwinów. Projekt autorstwa Janusza Ingardena, znanego krakowskiego architekta, przewidywał powstanie nowoczesnego obiektu hotelowego, który miał wyróżniać się na tle innych budynków z okresu PRL-u. Po dziesięciu latach budowy, oficjalne otwarcie Hotelu Forum miało miejsce 15 maja 1988 roku.

Hotel Forum w Krakowie [ZDJĘCIA]

Wnętrza hotelu onieśmielały gości. Przepych, luksus, bogactwo

Hotel Forum był jednym z najbardziej nowoczesnych budynków w Krakowie - posiadał 278 klimatyzowanych pokoi, w tym 19 jednoosobowych i 15 apartamentów. Wewnątrz znajdowały się dwie restauracje, grill bar, basen, sauna, solarium, studio odnowy biologicznej oraz korty tenisowe czy nawet minigolf. Na terenie obiektu działały także sklep Pewex, butik, fryzjer, biuro podróży, pralnia, kwiaciarnia, kantor, kiosk, perfumeria, punkt opieki nad dziećmi oraz kasyno. Co więcej, budynek dysponował sześcioma salami konferencyjnymi mogącymi pomieścić do 600 osób.

Co ciekawe, w pokojach nie lada luksusem, o którym mówiono nawet na mieście, była funkcja automatycznego spłukiwania wody w toalecie. Choć dziś takie udogodnienie to już norma, to dekady temu przeciętny Kowalski mógł pomarzyć o czymś takim w swoim domu.

Upadek hotelu nadszedł za szybko

Mimo początkowego sukcesu Hotel Forum nie przetrwał próby czasu. W 2002 roku obiekt został zamknięty z powodu wad konstrukcyjnych, takich jak nasiąkanie fundamentów i zalewanie piwnic przez wody Wisły. Od tego czasu budynek stał pusty, choć niektóre jego części były wykorzystywane do celów reklamowych, kulturalnych i rozrywkowych.

W 2013 roku otwarto w nim m.in. Forum Przestrzenie - klubokawiarnię, która szybko zyskała popularność wśród mieszkańców Krakowa. Miejsce to stało się centrum kulturalnym, organizującym koncerty, wystawy i inne wydarzenia. Niestety w 2024 roku Forum Przestrzenie zostało zamknięte. Co ciekawe jednak, zgodnie z informacjami podanymi na portalu biznes.lovekrakow.pl okazuje się, że w obiekcie niebawem powstanie nowy projekt "Forum Fun and Food".

Z zapowiedzi w mediach wynika, że będzie to miejsce podobne do Hali Centralnej – z barem, kawiarnią, jedzeniem oraz różnego rodzaju rozrywkami, jak gdy video, bilard (10 stołów), dart czy kręgle (zapowiedziano budowę 14 torów). Obecnie w środku trwają prace adaptacyjne - czytamy na portalu biznes.lovekrakow.pl.