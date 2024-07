Koniec testów elektrycznego busa do Morskiego Oka. Pojawił się niespodziewany problem

Krakowski hotel Forum - słynny relikt przeszłości i idealny przykład brutalizmu

Hotel Forum w Krakowie to jeden z najbardziej kultowych hoteli z okresu PRL-u. Budowa obiektu rozpoczęła się w 1978 roku, a zakończyła 10 lat później w roku 1988. Na podstawie projektu Janusza Ingardena powstała bryła, przedstawiająca się inaczej - wyjątkowo. Odbiegała ona od klasycznych PRL-owskich bloków, więc był to swego rodzaju powiew świeżości.

Stworzono podłużną i wygiętą budowlę, która obejmowała aż siedem kondygnacji. Z okien hotelu goście i pracownicy mieli wręcz nieziemski widok, bowiem można było podziwiać teren zielony i Wisłę. Co jednak znajdowało się wewnątrz budynku? Czym wyróżniał się hotel Forum od innych obiektów noclegowych? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Hotel Forum w Krakowie. Wnętrze obiektu było iście luksusowe

Krakowski hotel Forum w PRL-u był uznawany za prawdziwy raj bogactwa. Dla przeciętnego Kowalskiego udogodnienia, które zastosowano w obiekcie, były czymś tajemniczym i wręcz niezrozumiałym. O czym jednak mowa? Co takiego można było spotkać w pokojach i na korytarzach hotelu?

Zacznijmy od tego, że w całym budynku mieściło się aż 278 pokoi, w tym 19 jednoosobowych i 15 apartamentów. Każde z pomieszczeń było klimatyzowane, co na tamte czasy nie było czymś powszechnym. W hotelu działała również restauracja, grill bar oraz drink bar, a w pokojach goście zachwycali się między innymi automatycznym spłukiwaniem wody w WC czy drzwiami na fotokomórkę. To jednak nie koniec! Co jeszcze znajdowało się w obiekcie? Nawet współcześnie trudno o takie udogodnienia. Więcej szczegółów znajdziesz w galerii zdjęć powyżej.

