Kim jest ksiądz Dariusz Raś? Papież odwołał go z funkcji proboszcza bazyliki Mariackiej

Egzaminy zawodowe - sesja LATO 2025: ARKUSZE do ściągnięcia [harmonogram, zasady, wyniki]

Nie uwierzysz, co kradł 28-latek. Interesowało go tylko jedno

Spis treści

Nieoficjalnie: Ks. Dariusz Raś odwołany przez papieża. Przez 14 lat był proboszczem bazyliki Mariackiej

Papież Leon XIV zdecydował o odwołaniu księdza Dariusza Rasia z funkcji proboszcza bazyliki Mariackiej w Krakowie – jednej z najbogatszych parafii w Polsce. Jak podaje Radio ESKA, to efekt trwającego od dłuższego czasu sporu między duchownym a metropolitą krakowskim, arcybiskupem Markiem Jędraszewskim. Wcześniej Watykan wstrzymywał wykonanie dekretu arcybiskupa, jednak nowy papież postanowił poprzeć jego stanowisko i podpisał dokument, który ma zostać wręczony przez hierarchy osobiście.

Według nieoficjalnych informacji reporterów Radia ESKA, decyzja Leona XIV ma zakończyć wielomiesięczny konflikt, który wybuchł po tym, jak abp Jędraszewski zarzucił proboszczowi nieprawidłowości finansowe i próbował go odwołać. Ks. Raś odwołał się wówczas bezpośrednio do Stolicy Apostolskiej, a sprawą zainteresował się również kard. Stanisław Dziwisz. Teraz jednak to arcybiskup krakowski ma wręczyć oficjalny dekret odwołujący dotychczasowego proboszcza Mariackiego.

Kim jest ksiądz Dariusz Raś?

Ksiądz Dariusz Raś urodził się 10 sierpnia 1969 roku w podkrakowskich Proszowicach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1994 roku. Jak czytamy na stronie Bazyliki Mariackiej w Krakowie, w latach 1994 – 1998 pracował jako wikariusz w parafii św. Barbary w Libiążu.

Przez wiele lat (2005 - 2011) był bliskim współpracownikiem kardynała Stanisława Dziwisza. "Związany z Papieską Akademią Teologiczną, potem Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie jako wykładowca i adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, dziś Wydział Nauk o Komunikacji UPJPII" - czytamy na stronie Bazyliki Mariackiej w Krakowie.

Proboszcz kościoła Mariackiego

W 2011 roku ks. Dariusz Raś został mianowany proboszczem bazyliki Mariackiej w Krakowie – jednej z najważniejszych świątyń w kraju, zarówno pod względem religijnym, jak i historycznym. - Zdaję sobie sprawę, że nie wolno nam utracić niczego z wielowiekowego dziedzictwa, tylko z Bożą pomocą je pomnażać, mając szczególnie na względzie ludzi ubogich, których wśród nas nigdy nie zabraknie - powiedział wtedy ks. Dariusz Raś.

Kierowana przez niego parafia była jedną z najbardziej prestiżowych w archidiecezji krakowskiej.

Ksiądz Dariusz Raś przez ostatnie lata pełnił wiele funkcji zarówno duszpasterskich, jak i administracyjnych. W latach 2012–2015 ks. Dariusz Raś pełnił m.in. funkcję dyrektora instytucji kultury Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. Jana Pawła II mieszczącej się w Wadowicach. Od 2025 roku jest prezesem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

Leon XIV, pierwsze chwile po wyborze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.