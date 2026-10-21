Kulisy wielkiej polityki, mocne pytania i szczere wyznania. Leszek Miller odwiedzi Wadowice!

Już w poniedziałek, 26 października 2026 roku, Wadowice staną się centrum dyskusji o najważniejszych wydarzeniach w najnowszej historii Polski. O godzinie 17:00 w Wadowickiej Bibliotece Publicznej przy ul. Legionów 1 odbędzie się wyjątkowe spotkanie autorskie z byłym premierem Leszkiem Millerem. Wydarzenie poświęcone będzie jego najnowszej książce „Alfabet Millera”, a uczestnicy będą mieli okazję zadać własne pytania, kupić egzemplarz publikacji oraz zdobyć pamiątkowy autograf. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

O czym były premier opowie w Wadowicach?

Spotkanie w Wadowicach to niepowtarzalna okazja, by poznać historię polskiej transformacji i kulisy sprawowania władzy prosto od człowieka, który przez dekady współtworzył naszą rzeczywistość polityczną.

Podczas wydarzenia nie może zabraknąć pytań o najbardziej poruszające i owiane tajemnicą epizody z życia polityka. Uczestnicy będą mieli szansę dowiedzieć się m.in.:

O czym Leszek Miller rozmawiał z prezydentem Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego samolotu lecącego do Kijowa na krótko przed katastrofą smoleńską?

Jakie były prawdziwe powody zakończenia wieloletniej przyjaźni i politycznego sojuszu z Aleksandrem Kwaśniewskim?

Jakie słowa skierował do niego Andrzej Lepper podczas ich ostatniego spotkania na miesiąc przed swoją tragiczną śmiercią?

Ponad 50 godzin rozmów i polityczna emerytura bez cenzury

Książka „Alfabet Millera”, napisana we współpracy z dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim, powstała na bazie popularnego programu emitowanego w telewizji internetowej Super Express TV z inicjatywy redaktora naczelnego Grzegorza Zasępy. Jest ona owocem ponad 50 godzin intensywnych nagrań i wywiadów.

Stanowi osobistą podróż przez świat polskiej polityki od lat 70. aż po współczesność. Z perspektywy politycznej emerytury były szef rządu patrzy na przeszłość z ogromnym dystansem, nie oszczędzając ani dawnych rywali, ani politycznych przyjaciół. W książce zdradza kulisy głośnych wydarzeń – od dramatycznej konfrontacji z Lewem Rywinem i starć przed komisją śledczą, przez katastrofę rządowego helikoptera pod Piasecznem w 2003 roku i późniejszy udział w szczycie unijnym w Brukseli na wózku inwalidzkim, po historyczne momenty negocjacji akcesyjnych i podpisanie traktatu w Atenach. Całość przeplatana jest brawurowymi anegdotami i bon motami, z których od lat słynie były premier.

Architekt polskiej drogi do Europy

Leszek Miller to jedna z najbardziej wyrazistych i wpływowych postaci III RP. Jako premier stanął na czele rządu, który pomyślnie sfinalizował negocjacje akcesyjne i wprowadził Polskę do Unii Europejskiej. Przez lata pełnił funkcję przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, posła oraz posła do Parlamentu Europejskiego. Po zakończeniu kariery parlamentarnej w 2024 roku pozostaje jednym z najchętniej słuchanych i cenionych komentatorów życia społeczno-politycznego w Polsce.

Szczegóły wydarzenia:

Data i godzina: Poniedziałek, 26 października 2026 r., godz. 17:00

Miejsce: Wadowicka Biblioteka Publiczna, ul. Legionów 1, Wadowice

W programie: Prezentacja książki „Alfabet Millera”, dyskusja z udziałem publiczności, możliwość zadawania pytań z sali, sprzedaż książki oraz sesja autografów.

Wstęp: Wolny