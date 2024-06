Kurtyny wodne w Krakowie. W tych miejscach można się schłodzić w czasie upałów

To miejsce może konkurować z Morskim Okiem. Mało kto o nim słyszał. Nie spotkasz tam tłumów

Nadchodzą upały. Kraków uruchamia kurtyny wodne

Nadchodzą upalne dni. W Krakowie ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia związane z upałami obowiązuje od wtorku, 18 czerwca godz. 12.30 do środy, 19 czerwca godz. 19.30. Niewykluczone, że chwilę ochłody od wysokiej temperatury dadzą przejściowe opady deszczu i burze. Mieszkańcy Krakowa powinni jednak zadbać o zabezpieczenie się przed szkodliwym wpływem temperatury przekraczającej w cieniu 30 stopni Celsjusza. Jednym ze sposobów jest skorzystanie z kurtyny wodnej. We wtorek krakowski magistrat uruchamia pięć takich punktów. Kurtyny będą czynne w godz. 10.00–19.00.

Wodociągi Miasta Krakowa informują, że jakość wody w krakowskiej sieci wodociągowej jest systematycznie monitorowana, a wyniki badań potwierdzają spełnienie wymagań jakościowych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017, poz. 2294) oraz Dyrektywy Unii Europejskiej nr 98/83/EEC z 3.11.1998 ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 330 z 5.12.1998, s. 32 z późn. zm.). Oznacza to, że woda w udostępnionych przez Wodociągi Miasta Krakowa punktach, jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego. Miasto przypomina, że problem bakterii Legionella dotyczy instalacji wody ciepłej, woda przesyłana do kurtyn jest wodą zimną. Poniżej dalsza część artykułu.

Gdzie są kurtyny wodne w Krakowie?

Rynek Główny

Mały Rynek

Rynek Podgórski

przy Barbakanie

aleja Róż

Sonda Wolisz upał czy chłód? Upał Chłód Nie ma to dla mnie znaczenia Ani to ani to