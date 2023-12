Matura próbna matematyka: Odpowiedzi matematyka do zadań z arkusza CKE [RELACJA NA ŻYWO 7.12.2023]

W rejonie Buli pod Rysami trwa akcja TOPR. Ratownicy szukają ludzi, którzy mogli zostać przysypani przez lawinę, która zeszła w piątek, 8 grudnia. Obecnie nie są znane żadne szczegóły akcji. Nie wiadomo, ile ewentualne osób mogło zostać przysypanych przez śnieg.

- Prawdopodobny wypadek lawinowy w rejonie Buli pod Rysami. Ratownicy na miejscu przeszukują lawinowisko - poinformował dziennikarzy ratownik dyżurny TOPR Piotr Konopka.

Niebezpiecznie w Tatrach. Obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego

W Tatrach w piątek obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. To oznacza, że w wyższych partiach Tatr panują trudne warunki do uprawiania turystyki. Śnieg powyżej górnej granicy lasu jest nieprzedeptany, a wiatr utworzył głębokie zaspy w zagłębieniach terenu. Pod naporem śniegu gałęzie kosodrzewiny miejscami uniemożliwiają przejście, "kładąc się" na szlaki. Poruszanie się w takich warunkach wymaga doświadczenia, umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i dostosowania trasy do aktualnie panujących warunków, jak również posiadania sprzętu zimowego (raki, czekan, kask, lawinowe ABC) wraz z umiejętnością posługiwania się nim.

