Łukasz Gibała zabrał głos po strzelaninie w Krakowie. Ważny apel do mieszkańców

Spis treści Strzelanina w Krakowie. Prezydent Łukasz Gibała apeluje do mieszkańców i ogłasza żałobę

Strzelanina w Krakowie. Prezydent Łukasz Gibała apeluje do mieszkańców i ogłasza żałobę

W sobotę, 7 listopada, na krakowskim Rynku Głównym doszło do niewyobrażalnego dramatu, którego skalę trudno pojąć. Uzbrojony napastnik otworzył ogień do przypadkowo napotkanych osób, w wyniku czego śmierć poniosło sześć ofiar. Pozostali poszkodowani trafili do miejscowych szpitali, gdzie personel medyczny toczy walkę o uratowanie ich życia oraz zdrowia.

W reakcji na te wstrząsające zajścia w sercu miasta, specjalne oświadczenie dla mieszkańców wygłosił Łukasz Gibała. Włodarz stolicy Małopolski opublikował nagranie na swoim oficjalnym koncie na platformie X, czyli dawnym Twitterze, w którym nazwał te wydarzenia „brutalnym atakiem na przypadkowych przechodniów”.

„Zginęło 6 osób, a kilkanaście innych jest rannych. To ogromna tragedia dla nas wszystkich. Rodzinom i bliskim zmarłych składam w imieniu całego miasta kondolencje i wyrazy współczucia. Rannym życzę sił i szybkiego powrotu do zdrowia. Obecnie na miejscu zdarzenia trwają działania służb mundurowych. Proszę uprzejmie o omijanie okolic rynku, aby nie utrudniać tych działań. O korzystanie z oficjalnych źródeł informacji i nie rozpowszechnianie informacji fałszywych” – zaapelował prezydent Łukasz Gibała w wideo opublikowanym o godzinie 19.55.

W swoim wystąpieniu włodarz miasta wyraził wdzięczność funkcjonariuszom policji, którzy ryzykując własnym życiem, zdołali obezwładnić napastnika. Słowa uznania za pełen profesjonalizm skierował także w stronę medyków oraz straży miejskiej. Jednocześnie samorządowiec zadeklarował pełne wsparcie dla rannych oraz rodzin ofiar, zapewniając, że nikt nie zostanie w tej sytuacji bez pomocy.

„Podpisałem zarządzenie o ogłoszeniu w Krakowie żałoby do 11 listopada. W takiej chwili wszyscy musimy być razem. Przemoc nie zmieni tego, jakim jesteśmy miastem - dumnym, gościnnym, otwartym. Rynek znów będzie należał do nas wszystkich” - przekazał w oświadczeniu prezydent Krakowa Łukasz Gibała.

Do tematu tragedii w Krakowie wrócimy w "Super Expressie". Wszystkim krewnym oraz najbliższym zmarłych osób przekazujemy najszczersze wyrazy głębokiego współczucia.

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https://t.co/1z8zMH13d2— Łukasz Gibała (@LukaszGibala) November 7, 2026