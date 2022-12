Łukasz Kmita totalnie zaskoczył! Wojewoda wystąpił w teledysku i zaśpiewał pastorałkę "Jezusku, Jezusku"

Łukaszowi Kmicie udzielił się świąteczny nastrój. Wojewoda małopolski wystąpił w teledysku i zaśpiewał pastorałkę pt. "Jezusku, Jezusku". Podczas występu towarzyszyli mu autorzy utworu: Krzysztof Lis i Angelika Wielgus, a także Grupa Kolędnicza Herody z Owczar oraz Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Pobiednik Mały&Wielki. - Zachęcam Was do kolędowania, bo Święta Bożego Narodzenia to czas wspólnoty, radości i odpoczynku od trosk codzienności. Dziękuje wszystkim, którzy z pasją i zaangażowaniem wzięli udział w tym świątecznym projekcie - napisał na FB wojewoda małopolski Łukasz Kmita, wspominając że ma duży dystans do swoich umiejętności wokalnych. Jak mu poszło? Możecie sami się przekonać. Teledysk do pastorałki "Jezusku, Jezusku" znajduje się poniżej.

Sonda Lubisz śpiewać kolędy? Tak Nie