Luksusowy bunkier krakowskiego architekta robi furorę. Ma wytrzymałość atomową!

Spis treści

Dom ze schronem. Polska pracownia architektoniczna prezentuje swój pomysł

Dom większości osób kojarzy się z klasycznym budynkiem mieszkalnym i ogrodem. Okazuje się jednak, że współcześnie spojrzenie na tę kwestię zaczyna się nieco zmieniać. Nie da się ukryć, iż żyjemy w stosunkowo niebezpiecznych czasach i tak naprawdę nie do końca wiemy, czy kolejne dni będą pozbawione ryzyka. Coś na ten temat wie m.in. Bogusław Barnaś, ceniony polski architekt, autor projektów domów nagradzanych na międzynarodowych konkursach, który dostrzegł niszę w branży i od jakiegoś czasu sporą część pracy poświęca luksusowym bunkrom, bowiem to właśnie luksus oraz bezpieczeństwo mają dziś zaskakująco wysoką wartość.

Luksusowy bunkier na niepewne czasy. Scorpio House pracowni BXB ma być ultrabezpieczny

Biuro Projektowe BXB zlokalizowane w Krakowie należy do Bogusława Barnasia, który w ostatnim czasie - tak jak wspominaliśmy - zaskakuje innowacyjnymi pomysłami. Głośnym echem odbił się jego projekt domu ze schronem Scorpio House, za który - co ciekawe - otrzymał wyróżnienie Iconic Award 2024 w kategorii innowacyjna architektura.

Scorpio House to opracowany w BXB studio system budowy schronów o wytrzymałości atomowej, który prezentuje się niczym luksusowa willa. Architekci w studio BXB poszli wbrew utartym stereotypom i pokazali, że bunkier to niekoniecznie tylko obiekt na czas zagrożenia. Okazuje się, że może być to również dom dla klasycznej rodziny, który w razie zagrożenia zdoła ją ochronić.

Przeczytaj także: Budowali bunkier na zabytkowym terenie! Szokujące odkrycie w lesie pod Lęborkiem

Postanowiliśmy pochylić się w BXB studio nad tematyką schronów, uznając, iż jest to obszar przemilczany przez środowisko architektów w Polsce, ale również na świecie. Jesteśmy pracownią architektoniczną, w której powstała zupełnie nowa definicja schronów - Scorpio House. Odczarowaliśmy mroczne bunkry i stworzyliśmy starannie opracowaną architekturę pod kątem inżynieryjnym, technologicznym, estetycznym i ideowym. [...] Skorpion to największe stworzenie na naszej planecie, które jest w stanie przeżyć atak nuklearny, stąd nazwa naszego systemu - wyjaśniał architekt Bogusław Barnaś, architektura.muratorplus.pl.

Luksusowe schrony autorstwa Bogusława Barnasia to nowoczesne modułowe systemy, które można konfigurować na własne sposoby, więc tym samym jest opcja stworzenia sobie wymarzonej przestrzeni, która stanie się zarówno domem, jak i schronieniem w razie np. pandemii czy konfliktu zbrojnego.

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć, w której znajdziecie fotografie i wizualizacje domu z bunkrem projektu Bogusława Barnasia.