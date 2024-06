Kraków. Magistrat sprzedaje słynnego lexusa. Znamy przebieg i cenę wywoławczą

Korzystał z niego poprzedni prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, a nowy włodarz miasta Aleksander Miszalski obiecał, że go sprzeda. Mowa o luksusowym Lexusie ES 300h w wersji Elegance (Business Edition), który należy do krakowskiego magistratu. Miasto ogłosiło przetarg nieograniczony na sprzedaż wozu. Cena wywoławcza została ustalona na 155 200 złotych. Samochód został wyprodukowany w 2019 r. Na liczniku ma 80 317 km, a jego stan techniczny został określony jako "bardzo dobry".

Pojemność silnika to 2487cm3, a moc to 218 KM. Lexus ma hybrydowy rodzaj napędu (benzyna plus elektryczny) z automatyczną skrzynią biegów. Oferty na zakup lexusa można składać do godz. 10.00 w dniu 20 czerwca, wadium w wysokości 10 tys. zł trzeba wpłacić do 19 czerwca. Samochód będzie dostępny do oględzin w siedzibie Wydziału Obsługi Urzędu, pl. Wszystkich Świętych 3-4 w terminach:

12.06.2024 r. w godzinach 9:00-11:00

17.06.2024 r. w godzinach 13:00-15:00

Wyposażenie wozu