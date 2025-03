Rekordowa liczba propozycji do budżetu obywatelskiego Krakowa. Co dominuje?

Wydarzenie współorganizowane jest przez samorządowców z województwa. Rozpocznie się w połowie marca i obejmie wszystkie powiaty Małopolski. Jego kulminacja nastąpi 22 kwietnia, w Światowy Dzień Ziemi.

- Każdy może odegrać ważną rolę w IV Małopolskim Dniu dla Klimatu. Niezależnie od wieku, zawodu czy miejsca zamieszkania. Każda sadzonka jest krokiem w stronę lepszej przyszłości dla nas wszystkich. Sadząc drzewa wspieramy nie tylko lokalny ekosystem, ale także przeciwdziałamy negatywnym skutkom zmiany klimatu - zachęca małopolski wicemarszałek Ryszard Pagacz.

Jak drzewa wpływają na klimat i redukują efekt miejskiej wyspy ciepła?

Efekt miejskiej wyspy ciepła to zjawisko polegające na znacznym podwyższeniu temperatury w miastach w porównaniu z terenami podmiejskimi i wiejskimi. Powoduje to, że w upalne dni temperatura w centrum miasta może być wyższa nawet o kilka stopni Celsjusza w porównaniu z obrzeżami. Ma to negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców, zwiększa zużycie energii elektrycznej potrzebnej do chłodzenia pomieszczeń i przyczynia się do powstawania smogu.

Drzewa, dzięki swoim właściwościom, mogą skutecznie redukować ten efekt. Jak to działa?

Ocienianie : Korony drzew dają cień, chroniąc przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Powierzchnie zacienione przez drzewa nagrzewają się znacznie wolniej niż te wystawione na słońce.

: Korony drzew dają cień, chroniąc przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Powierzchnie zacienione przez drzewa nagrzewają się znacznie wolniej niż te wystawione na słońce. Transpiracja : Drzewa pobierają wodę z gleby i uwalniają ją do atmosfery w procesie transpiracji. Parująca woda pochłania ciepło, obniżając temperaturę powietrza w swoim otoczeniu i zwiększając wilgotność.

: Drzewa pobierają wodę z gleby i uwalniają ją do atmosfery w procesie transpiracji. Parująca woda pochłania ciepło, obniżając temperaturę powietrza w swoim otoczeniu i zwiększając wilgotność. Gospodarka wodna: Systemy korzeniowe drzew działają jak naturalne gąbki, absorbując wodę opadową.

Dzięki tym mechanizmom drzewa pomagają utrzymać niższą temperaturę w miastach, tworząc przyjemniejszy mikroklimat i poprawiając jakość powietrza.

Drzewa pomagają w ochronie przed powodziami i suszą

Drzewa odgrywają również ważną rolę w ochronie przed powodziami i suszami. Ich systemy korzeniowe wzmacniają glebę, zapobiegając erozji i osuwiskom. Korzenie drzew zwiększają przepuszczalność gleby, umożliwiając wsiąkanie wody deszczowej i zasilanie wód gruntowych, co jest szczególnie ważne w okresach suszy.

W czasie ulewnych deszczy drzewa absorbują wodę, zmniejszając ryzyko powodzi i podtopień. Spowalniają spływ wody deszczowej, chroniąc systemy kanalizacyjne przed przeciążeniem.

Małopolski Dzień dla Klimatu - sukces akcji w liczbach

Małopolski Dzień dla Klimatu to inicjatywa, która z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców regionu. Od pierwszej edycji w 2022 r. w wydarzeniach wzięło udział ponad 100 tysięcy osób, a wspólnymi siłami posadzono blisko 80 tysięcy drzew.

W ubiegłym roku, w czasie trwania akcji, posadzono ponad 32 tysiące drzew różnych gatunków, takich jak:

świerki srebrne,

jodły pospolite,

dęby szypułkowe,

lipy drobnolistne,

graby,

buki,

jarzęby,

sosny,

brzozy,

drzewka owocowe.

- Niech IV Małopolski Dzień dla Klimatu stanie się kolejnym krokiem ku zielonej, zdrowej i przyjaznej przyszłości naszego regionu. Posadź drzewo. Zrób coś dobrego dla siebie, swoich bliskich i przyszłych pokoleń! - apeluje wicemarszałek Ryszard Pagacz.

W akcję aktywnie włączają się samorządy lokalne, szkoły, organizacje pozarządowe i lokalne przedsiębiorstwa. Integralną częścią tej inicjatywy są działania edukacyjne, których celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców.