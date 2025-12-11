Małopolska przyspiesza. 2025 - rokiem wyzwań i rozwoju

Małopolska Zachodnia – kopalnia możliwości

Już ponad 150 milionów euro zostało zainwestowane w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej. To konkretne środki na konkretne cele: edukację, rynek pracy, ekologię, ekologiczny transport i transformację energetyczną. Dzięki Funduszom Europejskim region staje się bardziej przyjazny dla mieszkańców — nie tylko pod względem ekonomicznym, ale i społecznym.

Wspólnie tworzymy przyszłość Małopolski

To nie hasło marketingowe, ale konkretny kierunek działań samorządu województwa. – Konsekwentnie, jako małopolska drużyna, realizujemy zapisy jednogłośnie przyjętej Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. Chcemy, aby Małopolanom żyło się dobrze, region rozwijał się i był rozpoznawalny poza granicami naszego kraju. I to – przy realnym wsparciu Funduszy Europejskich – nam się udaje. Potwierdzają to liczby - mówi Marszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka. Rok 2025 był czasem wyzwań, ale też widocznych zmian: – W ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 ogłosiliśmy do dziś przeszło 200 naborów wniosków. To blisko 1,5 miliarda euro zainwestowanych środków. To nie puste obietnice, ale realne efekty, z których będziemy mogli namacalnie korzystać w ciągu najbliższych lat – dodaje Łukasz Smółka.

Także po tym hasłem - „Wspólnie tworzymy przyszłość Małopolski” – odbyła się uroczysta gala, podczas której poznaliśmy najlepsze projekty zrealizowane przy wsparciu funduszy unijnych. Hasło wydarzenia wybrzmiało nie tylko w przemówieniach, ale i w atmosferze całego wieczoru. Gala była dowodem na to, że dzięki zaangażowaniu wielu środowisk i efektywnemu wykorzystaniu Funduszy Europejskich, Małopolska może być regionem nowoczesnym, otwartym i przyjaznym mieszkańcom.

Małopolska w Europie – dbamy o odporność regionu

Małopolska to region o ogromnym potencjale, który dzięki wsparciu unijnemu staje się siłą napędową nowoczesnej i zrównoważonej przyszłości, a każdy projekt to historia ludzi, którzy z pasją i zaangażowaniem zmieniają Małopolskę na lepsze. – Małopolska jest dziś regionem ambitnym, nowoczesnym i otwartym na wyzwania – a unijne wsparcie sprawia, że te ambicje mogą przekładać się na konkretne efekty, które każdy z nas widzi na co dzień. Jestem dumny, że wspólnie budujemy Małopolskę silną, konkurencyjną i przyjazną mieszkańcom – Małopolskę, która korzysta z funduszy europejskich mądrze i odpowiedzialnie. Jestem dumny i wdzięczny, że wspólnie tworzymy przyszłość Małopolski – podkreśla gospodarz regionu, marszałek Łukasz Smółka.

W 2026 roku tempo zmian w żadnym razie nie zwolni. Wręcz przeciwnie. Oprócz ambitnego budżetu województwa, do zainwestowania będą także kolejne miliony euro z unijnej puli. Przyszły rok to zmaterializowanie planów, które mają wzmocnić odporność regionu. W wyniku rozmów z Komisją Europejską, ponad miliard złotych zostanie przeznaczony na działania poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców Małopolski, odporność regionu na wszelkiego rodzaju zagrożenia oraz wzmocnienie służb ratunkowych.

– To inwestycja w przyszłość. Dzięki niej Małopolska stanie się miejscem jeszcze bardziej bezpiecznym, odpornym i przygotowanym na często niespodziewane wyzwania. Chcę, aby nasza praca dała wszystkim poczucie, że mieszkamy w regionie, który trzyma rękę na pulsie i reaguje „na 5” – mówi marszałek Łukasz Smółka.

