Małopolska szuka swoich perełek. Ostatnia szansa, by zgłosić ulubioną atrakcję turystyczną!

alig
2026-09-08 12:17

Małopolska to region, który nieustannie urzeka bogactwem atrakcji i pasją twórców. Niedawno wystartowała VIII edycję prestiżowego konkursu „Turystyczne Skarby Małopolski”, by wyróżnić i promować najlepsze oferty. Które miejsca i inicjatywy mają szansę stać się kolejnymi perełkami turystycznymi? To ostatnia szansa na zgłoszenie swoich faworytów!

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Autor: Pixabay.com

„Turystyczne Skarby Małopolski”. Dwa etapy konkursu wyłonią zwycięzców

Konkurs „Turystyczne Skarby Małopolski” został podzielony na dwa kluczowe etapy, które pozwolą wyłonić najbardziej wartościowe oferty turystyczne regionu. Pierwszym z nich jest faza zgłaszania kandydatur, w której instytucje, samorządy i przedsiębiorcy mogą przedstawić swoje propozycje.

Drugi etap to publiczne głosowanie internautów, które zdecyduje o ostatecznych zwycięzcach, podkreślając tym samym znaczenie opinii odwiedzających Małopolskę.

Jak zgłosić kandydaturę?

To już ostatni dzwonek, by zgłosić kandydaturę. Pierwszy etap konkursu trwa bowiem tylko do 9 września 2026 roku. To doskonała okazja dla wszystkich, którzy chcą wyróżnić swoje wyjątkowe propozycje turystyczne.

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem dedykowanej strony konkurs.visitmalopolska.pl, a uczestnicy mogą wybierać spośród sześciu różnorodnych kategorii, obejmujących szerokie spektrum małopolskiej oferty:

  • Miejsce z klimatem - miejscowość lub gmina turystyczna
  • Najciekawszy szlak turystyczny
  • Dzieje się - wyjątkowe wydarzenie turystyczne
  • Unikatowa atrakcja turystyczna
  • Sielskie klimaty - wypoczynek blisko natury
  • W gościnie - oferta kulinarna

Zgłoszenia kandydatur do Konkursu mogą dokonać następujące podmioty:

  • jednostki samorządu terytorialnego
  • samorządy gospodarcze
  • lokalne organizacje turystyczne
  • lokalne grupy działania
  • stowarzyszenia
  • fundacje turystyczne
  • przedsiębiorcy (np. właściciele obiektów i atrakcji turystycznych, organizatorzy imprez i wydarzeń turystycznych)
  • zarządcy szlaków
  • inne podmioty działające w sektorze turystycznym
  • osoby fizyczne

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Głosowanie i cenne nagrody

Po zakończeniu etapu zgłoszeń, nadejdzie czas na głosowanie internautów. Rozpocznie się ono 23 września 2026 roku i potrwa do 7 października 2026 roku, dając każdemu szansę na wsparcie ulubionych miejsc i inicjatyw.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody, które nie tylko uhonorują ich wysiłki, ale także wspomogą dalszy rozwój i promocję.

Zwycięzca w prestiżowej kategorii „Miejsce z klimatem – miejscowość lub gmina turystyczna” otrzyma nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego w wysokości aż 100 000 zł. Dla laureatów pozostałych pięciu kategorii Małopolska Organizacja Turystyczna przewidziała nagrody o wartości do 5 000 zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie działań promocyjnych, co pozwoli im jeszcze skuteczniej dotrzeć do szerszej publiczności.

Warto zaznaczyć, że konkurs „Turystyczne Skarby Małopolski” to nie tylko szansa na wyróżnienie, ale także na promocję unikalnego potencjału regionu, zachęcając mieszkańców i turystów do odkrywania jego niezliczonych uroków.

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