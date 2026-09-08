Małopolska szuka swoich perełek. Ostatnia szansa, by zgłosić ulubioną atrakcję turystyczną!

„Turystyczne Skarby Małopolski”. Dwa etapy konkursu wyłonią zwycięzców

Konkurs „Turystyczne Skarby Małopolski” został podzielony na dwa kluczowe etapy, które pozwolą wyłonić najbardziej wartościowe oferty turystyczne regionu. Pierwszym z nich jest faza zgłaszania kandydatur, w której instytucje, samorządy i przedsiębiorcy mogą przedstawić swoje propozycje.

Drugi etap to publiczne głosowanie internautów, które zdecyduje o ostatecznych zwycięzcach, podkreślając tym samym znaczenie opinii odwiedzających Małopolskę.

Jak zgłosić kandydaturę?

To już ostatni dzwonek, by zgłosić kandydaturę. Pierwszy etap konkursu trwa bowiem tylko do 9 września 2026 roku. To doskonała okazja dla wszystkich, którzy chcą wyróżnić swoje wyjątkowe propozycje turystyczne.

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem dedykowanej strony konkurs.visitmalopolska.pl, a uczestnicy mogą wybierać spośród sześciu różnorodnych kategorii, obejmujących szerokie spektrum małopolskiej oferty:

Miejsce z klimatem - miejscowość lub gmina turystyczna

- miejscowość lub gmina turystyczna Najciekawszy szlak turystyczny

Dzieje się - wyjątkowe wydarzenie turystyczne

- wyjątkowe wydarzenie turystyczne Unikatowa atrakcja turystyczna

Sielskie klimaty - wypoczynek blisko natury

- wypoczynek blisko natury W gościnie - oferta kulinarna

Zgłoszenia kandydatur do Konkursu mogą dokonać następujące podmioty:

jednostki samorządu terytorialnego

samorządy gospodarcze

lokalne organizacje turystyczne

lokalne grupy działania

stowarzyszenia

fundacje turystyczne

przedsiębiorcy (np. właściciele obiektów i atrakcji turystycznych, organizatorzy imprez i wydarzeń turystycznych)

zarządcy szlaków

inne podmioty działające w sektorze turystycznym

osoby fizyczne

Głosowanie i cenne nagrody

Po zakończeniu etapu zgłoszeń, nadejdzie czas na głosowanie internautów. Rozpocznie się ono 23 września 2026 roku i potrwa do 7 października 2026 roku, dając każdemu szansę na wsparcie ulubionych miejsc i inicjatyw.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody, które nie tylko uhonorują ich wysiłki, ale także wspomogą dalszy rozwój i promocję.

Zwycięzca w prestiżowej kategorii „Miejsce z klimatem – miejscowość lub gmina turystyczna” otrzyma nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego w wysokości aż 100 000 zł. Dla laureatów pozostałych pięciu kategorii Małopolska Organizacja Turystyczna przewidziała nagrody o wartości do 5 000 zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie działań promocyjnych, co pozwoli im jeszcze skuteczniej dotrzeć do szerszej publiczności.

Warto zaznaczyć, że konkurs „Turystyczne Skarby Małopolski” to nie tylko szansa na wyróżnienie, ale także na promocję unikalnego potencjału regionu, zachęcając mieszkańców i turystów do odkrywania jego niezliczonych uroków.