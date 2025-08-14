Odkryj Małopolskę poza Krakowem i poznaj miasto nazywane "perłą renesansu".

Tarnów, położony u ujścia Białej do Dunajca, zachwyca historią i zabytkami.

Od renesansowego rynku po ruiny zamku – co sprawia, że Tarnów jest piękniejszy od stolicy regionu?

Województwo małopolskie to nie tylko Kraków

Stolicą Małopolski jest Kraków, który od lat przyciąga do siebie mnóstwo turystów. Okazuje się jednak, że ten region Polski skrywa o wiele więcej wyjątkowych miejscowości wartych uwagi, pełnych zabytków oraz niesamowitych widoków. Znajdziemy tam zarówno tętniące życiem ośrodki kulturalne, jak i spokojne, kameralne miejscowości, w których czas płynie wolniej. Bez wątpienia można powiedzieć, że Małopolska to region, gdzie historia spotyka się z naturą - od renesansowych rynków i średniowiecznych zamków po górskie szlaki i doliny rzek. Które jednak konkretnie miejsca w województwie oprócz Krakowa warto odwiedzić? O to zapytaliśmy sztuczną inteligencję, która bez chwili namysłu od razu wskazała na Tarnów.

Najpiękniejsze miasto w woj. małopolskim - Tarnów

Tarnów to wyjątkowe miasto w woj. małopolskim w powiecie tarnowskim. Miejscowość leży w urokliwej lokalizacji tuż przy ujściu Białej do Dunajca. Zgodnie z danymi z 2024 roku miasto zamieszkuje 103 129 mieszkańców, więc jest to całkiem spora metropolia. Co ciekawe, pierwsze ślady osadnictwa na tym terenie pochodzą już z wczesnego średniowiecza, ale jako miasto funkcjonuje od 7 marca 1330 roku, kiedy to król Władysław Łokietek nadał mu prawa miejskie na prośbę rycerza Spycimira Leliwity.

Najpiękniejsze miasto w woj. małopolskim - Tarnów [ZDJĘCIA]

Perła Małopolski - Tarnów. Co ciekawego zobaczyć na miejscu?

Tarnów, nazywany często "perłą polskiego renesansu", zachwyca już od pierwszego spaceru po starówce. To miasto o bogatej historii, pełne zabytków, klimatycznych zaułków i miejsc, które oczarują zarówno miłośników architektury, jak i poszukiwaczy niebanalnych historii. Poniżej przedstawiamy kilka miejsc, które warto zobaczyć: