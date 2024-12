Małopolskie uzdrowisko zyskało nową atrakcję. Jest darmowa i zachwyca klimatem!

Matura próbna 2025: biologia. Arkusze CKE i odpowiedzi do ściągnięcia [10.12.2024]

Małopolskie uzdrowisko zachwyca kuracjuszy

Uzdrowisk w Polsce jest naprawdę sporo, więc kuracjusze mają szeroki wybór. Spora część z nich jednak i tak co roku wybywa na południe kraju, a dokładnie do słynnego małopolskiego uzdrowiska, jakim jest Muszyna. Miejscowość cieszy się popularnością, a odwiedzający doceniają panujący na miejscu spokój, wyjątkowy klimat, liczne źródła wód mineralnych oraz możliwość skorzystania z sezonowych atrakcji. Co ciekawe, aktualnie w mieście pojawiło się nowe urozmaicenie - całkowicie darmowe i jedyne w swoim rodzaju!

Nowa atrakcja w Muszynie. Jest całkowicie darmowa

Nową atrakcją w miejscowości jest Bajkowy Ogród Świateł, który pozostanie otwarty aż do końca marca 2025 roku. Bez wątpienia więc będzie to prawdziwy magnes na turystów! Świecące na różne kolory figury nawiązujące do świąt nadają klimatu, lecz na miejsce warto udać się w szczególności wieczorem, bowiem wówczas zauważalny jest najlepszy efekt.

Bajkowy Ogród Świateł w Muszynie otwarty

Bajkowy Park Świateł zlokalizowany jest na Alei Zdrojowej, a na odwiedzających czeka m.in. podświetlony grzybek, fotel św. Mikołaja, sowa czy magiczne drzewo.

Dzięki uprzejmości autora zdjęć, Konrada Rogozińskiego w galerii poniżej znajdziecie fotografie ze zeszłorocznej iluminacji świetlnej.