Martwa kobieta znaleziona w windzie. Mateusz P. tłumaczy, dlaczego zostawił umierającą Samantę S.

Anita Leszaj
Anita Leszaj
Adrian Teliszewski
Konsultacja: Adrian Teliszewski
2026-01-14 10:09

27–letnia Samanta S. nie żyje, a 26–letni Mateusz P. stanął przed krakowskim sądem. Młody mężczyzna został oskarżony o nieudzielenie pomocy osobie w bezpośrednim niebezpieczeństwie utraty życia, wprowadzania do obrotu leków bez zezwoleń oraz posiadania i udzielania środków odurzających.

  • Pod koniec stycznia 2025 roku w windzie bloku przy ul. Brogi w Krakowie znaleziono zwłoki 27-letniej Samanty S. Przyczyną śmierci było ostre zatrucie narkotykami i lekami.
  • Kobieta przed śmiercią zażywała środki odurzające w mieszkaniu 26-letniego Mateusza P. Gdy straciła przytomność, mężczyzna nie wezwał pomocy, lecz z pomocą znajomej wyniósł jej ciało do windy.
  • Mateusz P. stanął przed sądem oskarżony m.in. o nieudzielenie pomocy i posiadanie narkotyków. Przyznał się do winy, tłumacząc swoje zachowanie strachem; grozi mu do 3 lat więzienia.

Horror w Krakowie. Ciało martwej kobiety znalezione w windzie

Historia "kobiety z windy" wstrząsnęła mieszkańcami Krakowa. Pod koniec stycznia 2025 roku w bloku przy ul. Brogi, w windzie ujawniono zwłoki młodej kobiety. Były częściowo nagie. Przybyli na miejsce funkcjonariusze ustalili, że mogła nie żyć nawet od kilku godzin.

Ciało wyglądało bardzo źle, było sine z widocznymi plamami opadowymi – ustalił "Super Express". Denatką okazała się być 27–letnia Samanta S., pochodząca z podkrakowskiej gminy. Kobieta pochodziła z tzw. "dobrego domu", skończyła najlepsze krakowskie liceum i studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W 2024 roku wyprowadziła się z domu rodzinnego i zamieszkała w Krakowie. Co robiła na krakowskim blokowisku? W toku śledztwa policjanci ustalili, że przed śmiercią przebywała w mieszkaniu Mateusza P. Już 28 stycznia miała pojawić się w jego domu i wspólnie z nim zażywać środki odurzające w tym m.in morfinę.

30 stycznia Mateusz P. zauważył, że jego towarzyszka jest nieprzytomna. Nie tylko nie wezwał pomocy, ale postanowił pozbyć się jej z mieszkania. W tym pomogła mu kolejna koleżanka Lidia Ż. (28 l.) która akurat przyszła do Mateusza, by zaopatrzyć się substancje odurzające. Mateusz P. wraz z Lidią Ż. posadzili nieprzytomną Samantę na krześle obrotowym i wynieśli do windy. Tam ją zostawili. Śledczy ustalili, że Mateusz P. namówił kolejną ze swoich znajomych, by podając się na mieszkankę bloku, zawiadomiła pogotowie ratunkowe, a potem oblała wrzątkiem swoją kartę sim. W ten sposób chciała zatrzeć ślady.

Polecany artykuł:

Atak zimy w Krakowie. Miasto sparaliżowane, IMGW ostrzega

Zostawił umierającą kobietę, bo się bał

Policjanci szybko ustalili, że ze śmiercią Samanty jest powiązany Mateusz P. i zatrzymali mężczyznę. W jego mieszkaniu ujawnili znaczne ilości substancji psychotropowych i leków na receptę. Przeprowadzona sekcja zwłok Samanty ujawniła w jej krwi m.in. morfinę, kodeinę oraz oksykodon. Przyczyną śmierci było ostre zatrucie wielolekowe. Mateusz przyznał się do zarzutu nieudzielenia pomocy. Jak wyjaśniał zrobił to ze strachu. Grożą mu 3 lata więzienia.

Mateusz P. stanął przed sądem. Odpowiada za nieudzielenie pomocy kobiecie z windy
6 zdjęć
Super Express Google News
Mateusz P. stanął przed sądem
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SĄD
CIAŁO KOBIETY