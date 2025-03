Potrzebna pomoc

Marysia zbiera na nowe uszko. Rodzice nie chcą czekać, więc planują operację w USA

Mała Marysia z Krakowa urodziła się bez uszka, a dokładnie z praktycznie niewykształconą małżowiną uszną. Ma także zwężony i zrośnięty kanał słuchowy. Dziewczynka przez to nie słyszy na lewe ucho, a prawe jest bardzo obciążone. W Polsce mogłaby być operowana dopiero gdy skończy 12 lat. Jej rodzice marzą jednak, by córka rozwijała się prawidłowo tak jak jej rówieśnicy, dlatego chcieliby zabrać ją do USA. Tylko tam lekarze mogą przeprowadzić operację i zrekonstruować lewe uszko Marysi.